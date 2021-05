Naomi Campbell ha anunciado por sorpresa este martes que se ha estrenado en la maternidad con una niña. La top model, que cumplirá 51 años el próximo sábado, ha dejado sin palabras a sus seguidores al comunicar esta noticia a través de un post en el que sostiene los pies de la pequeña.

"Esta pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento honrada por tener este alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel", ha escrito en Instagram, red en la que suma a día de hoy más de 10 millones de seguidores.

Muy hermética con todo lo que se refiere a su vida privada, la supermodelo no ha concedido detalle alguno sobre cómo, dónde o cuándo ha nacido la pequeña, cuyo nombre también sigue siendo una incógnita. Por ahora no se puede descartar que haya sido por reproducción asistida, en el caso de que tenga pareja actualmente, o que haya optado por la gestación subrogada al igual que otros famosos. Lo único cierto es que las últimas imágenes de Campbell, protagonizando portadas para una revista de moda y desfilando para Michael Kors, no nos hacían presagiar que pudiera estar esperando un bebé.

Como era de esperar, esta noticia está teniendo una enorme repercusión en la prensa, las redes sociales y en el mundo de la moda. "Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela", escribía emocionada Valerie Morris-Campbell, la abuela de la niña, acompañando el texto de hasthags como #orgullo o #familia. "¡Naomi, hoy paso de ser tu hermana a ser la tía de tu niña! ¡¡Estoy tan feliz por ti que no puedo esperar para conocerla!! Mucho, mucho amor de parte de Donatella y Allegra", comentaba Versace. Tampoco han faltado los comentarios de otras compañeras de profesión como Mariacarla Boscono, Petra Nemcova, Adut Akech o Karen Elson.

Con la llegada de este bebé, Campbell, uno de los nombres más famosos de la industria de la moda, ha cumplido su deseo de ser madre, algo que siempre ha estado entre sus planes. "Pienso en tener hijos todo el tiempo, pero ahora, con los avances de la ciencia, creo que puedo tenerlos cuando quiera", mostraba sus intenciones hace cuatro años en la revista ES. Incluso llegó a reconocer en Wall Street Journal que la maternidad era algo para lo que no se había preparado a fondo, pero que estaba esperando a ver qué le tenía preparado el universo.