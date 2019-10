Naty Abascal, la elegancia hecha mujer

Naty Abascal, una de las mujeres más elegantes de España y del mundo, sigue recibiendo homenajes por toda una vida dedicada a la moda. En España ya se le dedicó una exposición para celebrar sus 75 años, y ahora le ha seguido México. El próximo 7 de noviembre se inaugura en el museo Jumex de Ciudad de México la exposición Naty Abascal y la moda, que podrá visitarse hasta el 5 de enero.

Como sucedió con la que se pudo ver en Madrid a finales de 2018 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la muestra recorrerá el idilio con la moda de la top y estilista.

Nació en Sevilla en el seno de una familia de once hermanos. Su padre, Domingo Abascal y Fernández, era un rico abogado y dueño de un negocio de aceitunas, y su madre, María Natividad Romero-Toro y Noriega, fue la primera mujer que abrió una boutique en Sevilla. Con 21 años Elio Berhanyer se fijó en ella y en su hermana gemela, Ana María, para presentar una de sus colecciones en Nueva York en la Exposición Mundial de 1964, donde les surgió la oportunidad de participar en un reportaje para la revista Harpers Bazaar. A partir de ahí, Naty empezó a adquirir fama como modelo y se trasladó a Nueva York, donde fue contratada por Elieen Ford, la directora de la agencia de modelos más importantes de Estados Uidos en aquel momento.

Musa de Óscar de la Renta y Valentino, llegó a posar para Richard Avedon y Peter Beard, y hasta tuvo un pequeño papel en la película Bananas, de Woody Allen. También formó parte de un anuncio publicitario para la televisión en el que aparecía pintada por Salvador Dalí y en 1971 posó desnuda para la revista Playboy.

Su primer matrimonio fue con el escocés Murray Livingstone y sólo duró cinco años, tras los que Naty decidió volver a Sevilla, donde se casó en 1977 con el fallecido duque de Feria, con quien tuvo dos hijos, Rafael y Luis. Se separaron en 1989.

Pero la moda siempre ha sido su vida. Hoy es una de las estilistas más reconocidas, y entre sus íntimos están grandes creadores como Valentino o el fallecido Oscar de la Renta. Considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, ha recibido numerosos premios de estilo, como el que le concedió la Asociación de Críticos norteamericanos distinguiéndola como la mujer más elegante del mundo, sucediendo a Carolina de Mónaco.

Su estilo barroco es admirado en todo el mundo. A sus 76 años, sigue siendo un gran referente para las nuevas generaciones fashionistas. Culta, apasionada, impulsiva, reflexiva, un icono de la elegancia, además de forjar una buena amistad con Dalí, Andy Warhol, Bacon o Liechtenstein en el Nueva York de los 70. Aún luce una figura espléndida, tiene una vida ajetreada repleta de viajes y una agenda llena de citas sociales, lo que, según ella, la rejuvenece. "Soy hiperactiva, no paro y eso me mantiene viva", sostiene. Su célebre frase "Yo quiero a todo el mundo, te quiero a ti, al otro...", en la pasarela Cibeles yendo un tanto achispada, pasará a los anales del mundo rosa.