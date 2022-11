Las cenas navideñas en entredicho: la infidelidad de Jorge Pérez y Alba Carrillo

Hay cosas que no tienen precio como la lealtad entre compañeros. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas pero no es así en las fiestas de la productora Unicorn Content. La encargada de espacios de Telecinco como El programa de AR o Ya es mediodía ha dado curso chafardero a algo que sucedió en una fiesta navideña. Dos contertulios de sus contenidos, Alba Carrillo y Jorge Pérez se besaban. Se captó el instante y el mal parado ha sido el guardia civil que ha tenido que pedir perdón, evidentemente, por la infidelidad, grande o pequeña, lapsus o algo más gordo según quiera apreciar su pareja. El ganador de Supervivientes ha quedado retratado pero lo curioso es que ha sido en el contexto de una fiesta privada de su empresa.

#YoMeRebelo27N Alba Carrillo y Jorge Pérez se liaron en la cena de empresa.El Casado y con dos hijos.En estas cenas les tendrían que requisar los móviles a partir de los postres.Lo que pasa en la cena de empresa se queda en esa cena. pic.twitter.com/xgRxpVi1Wp — Andrés Fco. (@Frances42353183) November 27, 2022

¿Están resguardados los personajes que aparecen en Mediaset o saben que están expuestos en cualquier momento en pro de insuflar contenidos a la cadena? Lo del guardia civil y Alba Carrillo, dos expertos realmente en los realities, es una retroalimentación de la productora consigo misma, aprovechando incluso una fiesta para sacar partido de lo que sucede. La propia Ana Rosa Quintana ha expresado en su programa que no debió grabar en una celebración que tiene un carácter de fiesta íntima. Y la carne es débil. A veces, en situaciones alcohólicas navideñas, extremadamente vulnerable.

Alba ha reconocido en otras ocasiones que Jorge Pérez es uno de sus modelos ideales de hombre. Y por apariencia y actitud tiene razón en su gusto. En la fiesta intimaron más de la cuenta. Él se arrepiente porque con un matrimonio feliz y cuatro hijos, uno de ellos recién nacidos, todo puede haber saltado por los aires. En principio negó haber sido infiel pero a la vista de las imágenes ha tenido que reconocer, aceptar y maldecir las evidencias.

Lo llamativo del caso es que, una vez más, ha sido una noticia generada desde dentro de la compañía. En la televisión no te puedes fiar de nadie. Y de los compañeros aún menos. Quedan advertidos los que ahora vayan a tumba abierta a los almuerzos y cenas de Navidad. La fiesta puede animarse y con un móvil enfocando, hasta torcerse.