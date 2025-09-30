Nicole Kidman se separa, dice adiós a Keith Urban tras 19 años juntos

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban han anunciado su separación tras casi dos decenios de matrimonio. La noticia ha sido confirmada por People y TMZ. Kidman, ex de Tom Cruise, se casó con el artista estadounidense hace 19 años. La pareja siempre había gozado de imagen de estabilidad en el siempre turbulento mundo sentimental de Hollywood y ya estaba viviendo por separado desde principios del verano.Kidman asume la custodia principal de sus dos hijas en común, Sunday Rose de 17 años y Faith Margaret de 14.

La acriz no deseaba el fin de la relación y según ambos medios citadso había "estado luchando por salvar el matrimonio", mientras que Urban, de 57 años, habría sido quien había tomado la decisión de romper. La última aparición pública juntos de la pareja data de junio, en un partido de fútbol en Nashville, donde posaron radiantes y solo un día antes de su 19º aniversario.

Kidman compartió en Instagram una foto abrazando a su esposo con un emotivo mensaje de amor eterno. Esta unión se remonta a 2006. Surgió de un flechazo tras ser presentados por el actor Geoffrey Rush en la gala G'Day LA un año antes. Fue un encuentro que transformó sus vidas en una historia de redención amorosa para ambosa. Tras el divorcio de Kidman de Tom Cruise en 2001, un capítulo que cerró una de las parejas más famosas de los 90, con dos hijos adoptivos, Isabella y Connor, Urban se convirtió en su ancla emocional, especialmente durante sus batallas contra la adicción al alcohol en los primeros años de matrimonio.

El matrimonio convivía en la sureña Nashville, donde Urban consolidó su carrera con éxitos como Break on Me y sus giras mundiales, mientras Kidman mantenía una carrera constante en el cine y en exitosas produccciones televisivas como Big Little Lies y The Undoing, para HBO, siempre priorizando su rol de madre.

Esta separación, aunque no implica un divorcio inmediato pero revela las tensiones acumuladas entre ambos, después de que el cantante elogiara durante años a su esposa como su "salvadora".

El anuncio de la sepración ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con los fans lamentando el fin de lo que parecía un cuento de hadas moderno. Un paisano de Kidman, Hugh Jackman, le ha expresado su apoyo, como Naomi Watts. Kidman, de 58 años, se prepara para el estreno de su próximo thriller Babygirl en octubre, mientras Urban anuncia fechas para su gira europea en 2026. Aunque la pareja emitió un comunicado conjunto pidiendo privacidad para sus hijas ("nuestra familia siempre será lo primero"), esta ruptura los pone a todos en el foco de los medios del corazón.