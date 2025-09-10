"No es inteligencia artificial", Úrsula Corberó, embarazada, feliz con el hijo que espera de Chino Darín

Una de las actrices españolas más internacionales, Úrsula Corberó, está embarazada y lo ha dado a conocer con una foto compartida en las redes en la que aparece con un vestido blanco luciendo su incipiente barriguita con la frase "Esto no es es IA", para confirmar así que tendrá su primer hijo con su pareja de tantos años, el también actor Chino Darín.

Quien fuera Tokio en La casa de papel, interpretación que la hizo popular en todo el mundo, Corberó ha participado recienemente en la serie británica Chacal, para Skyshowtime donde es a esposa del protagonista, a cargo del actor Eddie Redmayne, dando vida a una joven gaditana con la que el francotirador tiene una doble existencia. En dicha serie los exteriores gaditanos se grabaron en Croacia.

A sus 36 años será madre por primera vez y en próximas semanas tendrá que rebajar el ritmo de trabajo en pantalla.

Física o Química, donde se dio a conocer para el gran público, Anclados, La República o Gran Reserva son otras de las series españolas en las que intervino demostrando su versatilidad interpretativa.

Con Chino Darín tiene una relación que ha cumplido diez años. Se conocieron en el rodaje de una serie que no tuvo mucha fortuna en antena, La embajada. El amor se ha mantenido pese a la distancia que durante muchos meses les ha obligado su trabajo y tienen un vínculo sólido, como han expresado en distintas entrevistas. Ella está centrada en ampliar su presencia en Hollywood. Mientras, estará pendiente de su primer bebé, anunciado con ese mejora de "esto no es IA" con el humor que caracteriza a la intérprete catalana.