No está para jubilarse: Barbie cumple 65 años tras haber desempeñado 250 profesiones

Barbie tendría edad para jubilarse si fuera una mujer de carne y hueso y muchos años trabajados. Pero es un símbolo que tras más de seis decenios en los escaparates luce fuerte y con mensaje. Con motivo de los 65 años del lanzamiento de la muñeca que transformó la mirada de las niñas la firma Mattel lanza el libro My Barbie Story, cuyos ingresos en su totialidad van destinados a la ONG Mattel Children's Foundation, ONU Mujeres UK. Está ya disponible en Amazon. Para contar la historia de Barbie hay que contar las historias de mujeres admirables y ejemplares que en el caso español incluyen a la doctora y trialeta paralímpica Susana Rodríguez, que fue portada de la revista Time, la presentadora y escritora Tania Llasera o la también autora de novelas Mariana de Ugarte.

My Barbie Story incluye los relatos y fotografías de 108 embajadoras y lo que supone para todas ellas la marca Barbie en su vida. A las fotos de los personajes conocidos que se acopian por el volumen también hay imágenes aportadas por fans y por coleccionistas sobre lo que han sido en sus vidas esta muñeca que traspasa cánones e interprtaciones. Los ingresos del volumen pasan al Proyecto Barbie Dream Gap, destinado a igualdad de oportunidades para niñas de todo el mundo.

Desde Mattel se cita que la muñeca surgida en 1959, Barbie ha sido emblema "de autonomía, imaginación y posibilidades infinitas, inspirando el potencial ilimitado en cada niña". Lleva todo este tiempo siendo la muñeca más vendida en todo el mundo, "demostrando que las niñas pueden ser todo lo que deseen ser". A lo largo de todos estos años Barbie ha desempeñado más de 250 profesiones diferentes, todo y más de lo que pueden ser y son las mujeres. Desde profesora de matemáticas, ingeniera, fotógrafa o chef hasta practicante de todos los deportes posibles.

Su éxito en el cine, con Margot Robbie encarnando a la muñeca en el mundo real, fue asombroso.

La australiana Margot Robbie que encarnó a Barbie en el cine

Además de las figuras españolas mencionadas, este nuevo libro también incluye famosas que han tenido su versión propia de la muñeca como la actriz Helen Mirren, la top model Claudia Schiffer o la astronauta Samantha Cristoforetti y que testimonian cómo les motivaron sus muñecas para su futuro, ejemplos de lo que ha sido Barbie en su influencia a través de las generaciónes.

My Barbie Story se presenta como "un testimonio del impacto positivo y duradero que Barbie ha tenido en la vida de muchas personas, inspirando a soñar en grande y a creer en un mundo donde todo es posible". Krista Berger, vicepresidenta de Mattel Dolls, incide en el vínculo íntimo de la muñeca con sus niñas "símbolo de autoexpresión" y un recordatorio "de que puedes ser cualquier cosa".

Perfiles de 'My Barbie Story'

Susana Rodríguez, paratriatleta y médico: Soy Susana Rodríguez Gacio, soy triatleta paralímpica y médica especialista en medicina física y rehabilitación. Tengo una cualidad que me hace especial y es que tengo una discapacidad visual muy grave debida al albinismo y a una atrofia del nervio óptico que me acompaña desde el nacimiento. A pesar de que vivimos en un mundo hecho para ver y que todos los días se plantean retos al respecto esta condición nunca ha sido una excusa y me ha empujado a luchar por todos mis objetivos y sueños. Estoy orgullosa de tener mi muñeca Barbie la cual a través de conocer su historia pueda servir como inspiración para miles de niñas en el mundo. Dos mensajes fundamentales son los que me gustaría transmitirles: que cada persona sea diferente no es negativo sino un elemento enriquecedor para la sociedad y que el trabajo diario y el esfuerzo continuo nos acercan a alcanzar metas.

Tania Llasera, presentadora y escritora: Viví castigada mi niñez casi entera. De niña era un trasto, una gamberra, una bocazas de tomo y lomo. Rápida, graciosa y espabilada; era lo que se dice 'inhundible'. Además, cambiaba de sueños como de zapatos; cada día andaba con un par diferente: hoy quiero ser bombera de botas rojas, mañana violinista de mocasín y pasado veterinaria en bambas. Mil millones de pasiones después, me encontré perdida en el lienzo en blanco que es 'elegir estudios'; elegir vocación me mareaba. Atendiendo a la petición de mi madre, fui por primera vez a una psicóloga que me ayudó a colocar cada cosa en su lugar. El oxígeno comenzó a fluir y yo también. Me di cuenta de que a veces para encontrarse hay que perderse. Comencé a escuchar a las personas que me conocen y me quieren, y me di cuenta de que lo que me metía en líos de cría era lo que me daría muy bien de comer. Esta boca que no sabe callar, y este cerebro que no para de rumiar, estas manos que saben crear sin parar... me ayudan siempre, tanto a ganarme la vida como a reinventarme si hace falta. En todo este proceso Barbie ha sido una influencia muy potente, recordándome que los sueños pueden ser infinitos y que cambiar de rumbo es parte del proceso de crecimiento. Así que, tú que me lees, sueña mucho, cambia de sueños cuando quieras, y sobre todo sueña alto, no vaya a ser que lo consigas.

Mariana de Ugarte, escritora y madre de dos hijos con síndrome de Down: Soy Mariana de Ugarte, una madre orgullosa de dos niños con síndrome de Down, Mariana y Jaime. Ellos sin duda son el proyecto más importante de mi vida, y me han llevado a descubrir nuevas vocaciones como la comunicación y la concienciación de la inclusión de las personas con síndrome de Down. Durante estos ocho años que llevo siendo madre me he topado con grandes retos y miedos: la incertidumbre,el miedo al rechazo, la enfermedad de mi hijo pequeño, el constante “¿Lo estaré haciendo bien?”… Hasta que me di cuenta de que vale más ocuparse que preocuparse, y esto se ha convertido en una máxima para mí. Al igual que Barbie, que con su mensaje de inclusión y diversidad, recalca la importancia de celebrar las diferencias y trabajar para derribar barreras, yo también quiero ayudar a que el mundo sea cada vez más inclusivo. Por ello, en 2022 escribí “2x21. La felicidad no entiende de cromosomas”, un libro en el que cuento mi experiencia como madre, precisamente, para intentar ayudar a borrar esos prejuicios que no hacen más que levantar barreras en la sociedad. Y en el que, además, recalco el valor y belleza de la vida.

La actriz británica Helen Mirren y su modelo de tonos malva

Helen Mirren, actriz: Ser elegida por Mattel como Modelo a Seguir es un gran cumplido y algo que nunca habría imaginado ni en mis sueños más salvajes que me ocurriría a estas alturas de mi vida. Es algo muy especial que puedo añadir a mi lista de logros favoritos: ser Dama del Imperio Británico, recibir un Oscar, tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood... ¡y tener mi propia Barbie! La complejidad y el detalle de la muñeca son extraordinarios; me encanta que la muñeca Barbie lleve uno de mis looks favoritos de la alfombra roja, y era la primera vez que tenía el pelo azul, y me pareció tan emocionante. Me gusta abrazar la moda teatral y la alegría que puede aportar divertirse con la moda, y creo que esta alegría no debería tener edad. Y la guinda del pastel es que mi muñeca tiene un Oscar en miniatura. Es una reproducción absolutamente perfecta.

Claudia Schiffer, modelo, autora, actriz: Mi muñeca Barbie es sinónimo de recuerdos felices. Me encantaban todas las muñecas Barbie de los años 70 y 80, sobre todo sus increíbles vestidos de noche y todos los muebles y accesorios con los que podías jugar. A mi hermana y a mí nos encantaba jugar con ella de pequeñas: era un icono. Teníamos un ático donde creamos todo un mundo Barbie con casas, coches e incluso piscinas. Jugábamos durante horas, sólo interrumpidas por nuestros hermanos cuando destrozaban su perfecta organización con sus coches de juguete. Siempre preferí jugar con ella y Ken a las muñecas tradicionales. De niña, Barbie fue realmente mi primera incursión en la moda. Me enseñó el valor del juego imaginativo, de elegir sus conjuntos y de perderme en ese mundo imaginario. Barbie es más que una muñeca: ¡es un icono de la moda! Vestirla, elegir las diferentes poses y crear nuevas realidades era algo mágico. Desde entonces, mis hijas han heredado todas nuestras muñecas Barbie de los años 70 y 80, incluida su moda, muebles y accesorios, a los que han añadido las muñecas Barbie actuales. Mis primeros recuerdos son jugando con Barbie y deseando ser ella y, medio siglo después, Mattel hizo realidad mi deseo. Era surrealista verme como una Barbie. Para mí, la muñeca Barbie Claudia Schiffer es sinónimo de recuerdos felices, tanto de mi infancia como de mi carrera y de adulta, jugando con muñecas Barbie con mis hijas. Fue emocionante ver cuánta gente amaba a las muñecas y la fuerte conexión con estos momentos de la moda, que eran tan especiales para mí y mi carrera. Me sigue inspirando la evolución de la marca, y creo que es increíblemente importante transmitir a las niñas el mensaje de que pueden ser lo que quieran. Uno de los mejores consejos que recibí durante mi carrera fue comprender el poder de confiar en mis instintos y creer en mí misma.