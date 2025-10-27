La nueva Irene Rosales: ilusionada con Guillermo y con nuevos hábitos de vida

Irene Rosales se ha liberado y es otra persona. La reina de las portadas de las revistas del corazón en las últimas semanas ha normalizado su relación sentimental con Guillermo, apenas mes y medio después de su ruptura con Kiko Rivera, tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común. La modelo sevillana atraviesa un momento dulce, tal y como avanzaba hace unas semanas durante su participación en Bailando con las estrellas. “Tengo 34 años y tengo que decir: ‘Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar’”, dijo en el concurso de Telecinco.

En una entrevista exclusiva para la revista Semana, la exmujer de Kiko Rivera confirmaba lo que era un secreto a voces: su incipiente noviazgo con Guillermo. Junto al empresario sevillano, Irene ha recuperado la sonrisa y disfruta de planes que no solía poner en marcha durante su última etapa con el hijo de Isabel Pantoja. Y lo más importante de todo es que la influencer ya no esconde su relación con Guillermo. Este pasado fin de semana ha compartido su primera imagen de pareja en Instagram. “Ayer todo eran risitas. Hoy arrastramos cansancio”, posteaba la modelo.

La primera fotografía que ha compartido Irene con Guillermo en las redes sociales. / INSTAGRAM

Al día siguiente, Irene Rosales ha publico un vídeo que refleja a la perfección la nueva etapa vital en la que se encuentra inmersa. En las imágenes podemos verla mientras practica yoga, una muestra más de que la sevillana está enfocada en su crecimiento personal. Además, la creadora de contenido ha compartido un significativo fragmento de la canción Echar la vista atrás, de Éxtasis. “Cuando quedamos para tomar vino y hablamos de todo. De los problemas y risas de la semana. De ideas que arreglan el mundo. Un día cualquiera que compartimos en especial. Saber que charlando y brindando, recargamos pilas. Somos nosotros, unidos en todo”, reza la canción.

La nueva Irene Rosales ha puesto el foco en su crecimiento personal. / INSTAGRAM

Irene y Guillermo han encajado como las piezas de un puzle. Ambos saben que este es su momento y la sintonía entre la incipiente pareja es un hecho que no admite discusión. Irene cuenta con el apoyo incondicional de Guillermo con el que ha compartido planes en el parque, en el gimnasio, así como en compañía de familiares y amigos.