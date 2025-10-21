Café en Vena, el nuevo lugar 'secreto' para tomar café de especialidad

Café en Vena se ha convertido en la nueva dirección secreta en la provincia de Sevilla para los amantes del café auténtico, del café de especialidad. Inaugurando así su cafetería y tienda física de la popular web, el local está ubicado en Zaudín Boulevard, frente al campo de golf, en la localidad aljarafeña de Tomares.

Un local para degustar de excelentes especialidades de Burundi, Colombia o Brasil, fusiona la pasión por el grano de máximo sabor y la vocación nutricional de su creador, Roberto Sánchez del Valle, conocido en Instagram como @roberto.nufisa, dietista-nutricionista con más de 200.000 seguidores que divulga sobre salud y bienestar.

El proyecto, que contará en la planta superior con una clínica médica, nace de la convicción de que el café no es solo una bebida sino un ritual saludable y sostenible.

Café en Vena ofrece ediciones limitadas de 100% arábica recién tostado, con puntuaciones superiores a 80/100, priorizando orígenes éticos, antioxidantes naturales y aromas intensos sin tostados agresivos; el local, abierto en prinicpio de lunes a sábado invita a degustar capuccinos, espressos, lattes o métodos de filtro en un ambiente acogedor. Cuenta con excelentes desayunos y tentempiés a lo largo del día, con pan artesanos para un amplio abanico de tostasdas o bizcochos veganos.

Roberto, quien ya se había iniciado años atrás en el mundo del café online con envíos gratuitos en 24-48 horas y colaboraciones con su clínica Nufisa en el mismo edificio Zaudín Boulevard, ha diseñado este rincón como un “momento de pausa” integral.

Las tazas son de verdad un impulso al paladar y a la vitalidad.

Las instalaciones de Café en Vena

El cáfe, más allá de una taza

El café es la bebida más consumida del mundo y, sin embargo, podríamos decir que es la más maltratada. A pesar de la gran cultura (o sólo inquietud) cafetera que hay en nuestro país, el café sigue siendo un verdadero desconocido.

Con lo habitual que es quedar para tomar un café, nadie mira por la calidad de la taza. Estamos tan acostumbrados al café comercial, ese que huele y sabe a quemado, que nos da igual tomar un café amargo y con un sabor pésimo con tal de meternos un chute de cafeína.

Con el término café comercial nos referimos al café que encontramos habitualmente en los supermercados y cafeterías. Normalmente, este café es de variedad robusta (especie Canéphora). Los granos de variedad robusta suelen tener muchos defectos, por lo que se tuestan en exceso (por no decir quemar) para ocultarlos. Dando lugar a un café muy amargo y con un sabor muy malo. En su producción se prima la cantidad antes que la calidad.

Diferencias entre robusta y arábica

La cafetera planta robusta, como su propio nombre indica, es una planta fuerte y resistente que aguanta todo tipo de condiciones meteorológicas. Lo que permite explotar los campos, sin importar la zona donde se cultive. El único objetivo es conseguir café al menor coste posible, pues su precio lo marca el mercado de valores. Así podemos encontrar cafés de 4-5 euros/250g en el supermercado. Por supuesto, producir café a esos precios tiene grandes consecuencias medioambientales y éticas. Se contrata mano de obra muy barata en países en desarrollo y se les paga por debajo del umbral de la pobreza. En definitiva, un café de pésima calidad y peor sabor que no hace bien a nadie.

También tenemos la especie arábica. Esta planta es mucho más delicada. Solo crece en zonas elevadas entre 900 y 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Necesita un clima específico y no le puede dar directamente la luz del sol. En consecuencia, los granos de café arábica tienen muy pocos defectos y muchas cualidades que lo hacen único. Menos cafeína, mayor capacidad antioxidante, notas aromáticas que varían en función del origen y del procesamiento… Es decir, un café más saludable y que está más rico.

Pero... ¿Y si decimos que todavía se puede dar un pasito más? Aquí entra en juego el café de especialidad. No todo el café de variedad arábica es café de especialidad, pero todo café de especialidad tiene que ser siempre 100% variedad arábica.

Esto es muy importante, pues a veces se confunde el café arábica con el de especialidad cuando existen cafés de variedad arábica que son de pésima calidad, muy amargos y excesivamente tostados. Entonces, ¿qué diferencia al café de especialidad?

Granos de café

El café de especialidad es el café de variedad arábica que ha pasado un proceso de cata y ha obtenido una puntuación mayor a 80 puntos sobre 100 por un catador certificado basándose en los estándares de la SCA (Specialty Coffee Association).

Una taza de café

¿Cómo seleccionar un gran café?

El Catador Q Grader es un profesional entrenado para evaluar y certificar la calidad del café. Al igual que pasa con nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra, lo que diferencia al café de especialidad es su calidad a nivel organoléptico. En la cata se evalúa su fragancia y aroma, sabor, retrogusto, limpieza y uniformidad en taza, acidez, cuerpo, dulzura, defectos… Por tanto, podemos afirmar que el café de especialidad es un café de mayor calidad certificada.

Según el organismo que regula todo lo referente al café de especialidad, este debe cumplir además ciertas características. Por ejemplo, el grano de café en verde no puede tener defectos graves como estar inmaduros o tener cáscara/pulpa. Esto no se controla en el café comercial, que muchas veces contiene granos agrios, con hongos o aplastados.

Por norma general, en el café de especialidad se da mucha más información acerca del café que contiene cada paquete. Por ejemplo, el origen o región al que pertenece, el producto, la variedad específica del grano (variedades y subvariedades de café arábica), la altura de cultivo, el proceso de fermentación y secado, las notas de cata y la fecha de tueste.

La firma sevillana Café en Vena lleva años acercando el café de especialidad. Con atención a país de origen, altura de cultivo, perfil sensorial y fecha de tueste. Y además Café en Vena ha diseñado una playlist de Spotify específica para acompañar cada café y sumergirte de lleno en cada origen.