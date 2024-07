El nuevo rostro de Matthew McConaughey por un contratiempo doméstico

Matthew McConaughey ha sido víctima de una terrible picadura de una abeja que le ha cambiado el rostro por completo. El actor ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que no puede abrir el ojo debido a la inflamación. No obstante, el intérprete se lo ha tomado con humor a tenor de la instantánea que ha publicado, en la que no ha perdido la sonrisa.

La picadura de la abeja se ha producido en una zona sensible, justo al lado del ojo derecho. Pese a ello, el protagonista de Interstellar se encuentra perfectamente, ya que ese tipo de contratiempo solo se manifiesta con un poco de dolor e hinchazón en la zona afectada. Normalmente, pasadas unas horas, los efectos de la picadura van remitiendo hasta que desaparecen. Salvo algunas excepciones en las que entran en juego otros efectos secundarios como vómitos, náuseas o dificultad para respirar, signos evidentes de que estamos ante una reacción alérgica.

Cuando te pica una abeja lo primero que se recomienda es retirar el aguijón. Después, se lavará la zona afectada con agua y jabón, aplicando frío para rebajar la inflamación. En caso de reacciones más graves se debe tomar algún analgésico o acudir a urgencias para ser tratados por el personal sanitario.