Una nueva red social emerge con fuerza y llega para quedarse junto a las ya conocidas (Facebook, Instagram o Twitter). En un año en el que Tik Tok ha sido la que ha experimentado un mayor crecimiento, OnlyFans empieza a ser un recurso laboral para muchos famosos españoles. En esta red social los usuarios comparten contenido subido de tono a cambio de una suscripción. Cuanto más contenido erótico se publique mayores son los ingresos que se recaudan.

Tras alcanzar la popularidad entre el público anónimo, muchos famosos se han subido al carro de OnlyFans en un contexto de crisis económica. La cantante Mala Rodríguez, la actriz Mari Cielo Pajares, Daniela Blume, ex concursantes de Mujeres y hombres y viceversa como Alberto Santana, Steisy, Lola Ortíz, así como participantes de La isla de las tentaciones, casos de Álex Bueno o Andrea Gasca, son algunos de los famosos españoles más activos en esta red social.

Álex Bueno, concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones, ha desvelado algunas de las proposiciones que le han llegado a través de OnlyFans. 2Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por acompañar a una cena. Lógicamente dije que no. La que más me sorprendió fue la de un chico que me ofreció 30.000 euros si me dejaba hacer una felación por él", aseguró el joven. El ex novio de Fiama quiso aclarar el uso que aplica a la aplicación. "A la gente le gusta lo cotidiano, lo cercano. Por eso subo cositas del día a día, pero con un toque sexual. En lo puramente sexual no entro, lo respeto, pero sé cuál es mi postura. No vendo porno", recalcó.

Una de las últimas en sumarse a esta nueva tendencia ha sido Mala Rodríguez. Su ingreso en OnlyFans ha generado una corriente de críticas, ya que muchos consideran que es un mundo ajeno a su profesión y del que la propia cantante siempre ha querido desmarcarse.

Daniela Blume, ex concursante de Gran Hermano VIP, ha reconocido en Sálvame la cuantiosa cifra que ha ganado en un solo día. "He llegado a ganar 20.000 euros en un día con una foto plano detalle de mis pechos. No quedo con nadie, pero sí es verdad que a veces conozco a personas interesantes. Hay muchas personas que me han pedido la ropa interior para ponérsela los dos, ella y él, a poder ser usada", afirmó.

En la aplicación de contenido para adultos también está Mari Cielo Pajares. La hija del conocido actor ha confesado en Telecinco que tuvo que comercializar sus fotos eróticas para salir de un bache económico. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que tenía como fuente de ingresos se desvaneció. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE, ni ningún tipo de ayuda”, explicó la concursante de La casa fuerte.