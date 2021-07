La onubense María Isabel a sus 26 años deja la música

La que fuera ganadora de Eurovisión Junior, la cantante onubense María Isabel, deja la música. María Isabel López Rodríguez tiene 26 años y regresó hace un par de años al primer plano de forma más activa pero anuncia que ahora abandona el mundo artístico “por problemas de ansiedad”.

Su último disco fue en 2015, Yo decido, y su última aparición habitual en prime time fue con Tu cara me suena, la por ahora última edición, la 8, en Antena 3, que fue interrumpida por el confinamiento. Su último single fue Mi jarana, lanzado en este verano.

En el perfil de Instagram, la artista de Ayamonte explica que deja “todo eso que una vez amó”. La ganadora de Eurojunior 2004 dice tan joven que a día de hoy estar en la industria “se le hace muy complicado”. “Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar”, reconoce. “Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario”.

Asegura que se toma un respiro, un parón temporal “para pensar, meditar y saber el camino a seguir”.

“Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto”, avisa y que agradece a a todas las personas que han estado a su lado desde su victoria eurovisiva, con Antes muerta que sencilla, hace ya 17 años. Su triunfo le llegó con ocho años, tras pasar por el talent de selección en TVE. Entre 2004 y 2006 sacó sus tres discos infantiles, No me toques las palmas..., Número 2 y Capricornio.

“Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando”, concluye.