Ortega Cano y Ana María Aldón ¿se separan?

La oleada de rumores de crisis no se ha hecho esperar tras las declaraciones de Ana María Aldón en Viva la vida señalando que no se sentía "valorada del todo" por su marido, José Ortega Cano. Pese a que ella haya negado que haya separación -de momento-, los programas del corazón de Telecinco apuntan a que el matrimonio no pasa precisamente por su mejor momento. En plen hurarán mediático, la diseñadora ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que la pareja aparece muy sonriente compartiendo un evento el último fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Tanto el torero como la ex concursante de Supervivientes aparecen muy elegantes. Él con un traje de cuadros príncipe de Gales en color gris combinado con una camisa en un tono azulado y como accesorios, una corbata. Ella apuesta por un vestido turquesa entallado con mangas abullonadas y unos stilettos beige. "Maravilloso el día de ayer en el cortijo. Enhorabuena, nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante. Vestido y pendientes de: #puntolanashop", ha escrito Aldón en el post que ha logrado un gran número de reacciones enseguida. "Preciosa pareja", ha comentado Rosa Benito.

"Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo", fue el comentario en televisión de la diseñadora que hizo saltar las alarmas. "Tiene un corazón enorme. Hay sitio para las dos", apostilló en su última intervención en el mismo espacio, y también en una entrevista con Emma García. Este mismo lunes José Ortega Cano ha sido visto en las inmediaciones de la estación de Atocha en Madrid, con unas gafas de sol oscuras y mascarilla. Pese a que los reporteros le han preguntado por su situación sentimental, el diestro ha optado por el silencio como única contestación, como es habitual en él.