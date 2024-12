Óscar Casas no se pierde el concierto de Ana Mena y alimenta los rumores

Óscar Casas no se ha perdido el multitudinario concierto de Ana Mena en el Wizink Center de Madrid.

Ana Mena y Óscar Casas han sido protagonistas de la crónica social debido a un apasionado beso por las calles de Madrid que confirmaría su romance. Las imágenes emitidas en el programa Fiesta no dejaban mucho lugar a la duda entre dos jóvenes atractivos y sin pareja en estos momentos.

Unos días después, el hermano de Mario Casas ha dado un paso adelante mostrando su apoyo a Ana Mena en el concierto final de su gira Bellodrama celebrado en el Wizink Center de Madrid. El actor no ha querido perderse una de las citas más especiales de la cantante malagueña, con la que pone el punto y final a una apretada gira de conciertos por la geografía española.

Las cámaras del programa Fiesta se han percatado de la presencia del actor en las gradas del Wizink Center junto a familiares y amigos. Óscar ha disfrutado del concierto de su amiga especial, un show en el que no han faltado grandes éxitos de la malagueña como Carita triste, Las 12 o A un paso de la luna. En este caso, una imagen vale más que mil palabras porque aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible relación sentimental, su presencia en las gradas del antiguo Palacio de los Deportes de Madrid es una señal inequívoca de que todo marcha estupendamente entre ambos.

No obstante, el hermano de Sheila Casas no ha hecho alusión alguna en las redes sociales a su presencia en el multitudinario concierto. Ana Mena, siempre ha sido muy discreta con su vida privada, por lo que parece imposible que realice alguna manifestación pública sobre el tema. Lo cierto es que la primera conexión entre ambos tuvo lugar durante el rodaje de la película Ídolos este pasado verano. Ese fue el punto de partida de una atracción que no han logrado mantener alejada de los focos.