La paciencia infinita del rey Felipe VI con la petición de fotos incluso en el velatorio de su primo

El rey Felipe VI ha hecho muestra una vez más de diplomacia en las distancias cortas cuando varias personas que se encontraban fuera del tanatorio de Alcobendas le pedían hacerse una foto con él. Aunque el monarca este domingo estaba viviendo unas circunstancias delicadas al ir a dar el pésame a sus primos por el fallecimiento de su hermano menor, Fernando Gómez-Acebo, se le acercaban con el móvil, en momentos donde la educación y el sentido común obligarían a mantener compostura y respeto al monarca.

Felipe VI no quiso dar una sensación negativa ante los presentes en el tanatorio y accedió a las peticiones e incluso sonrió a las cámaras de los espontáneos aunque en condiciones convencionales no deberían producirse situaciones así. El Rey quiso ser amable con estos ciudadanos aunque no era el contexto adecuado para hacerse ese tipo de fotografías.

Don Felipe ha mostrado paciencia y decoro. Un velatorio no es el mejor momento para solicitar un selfie. En caso de que el Rey no hubiera accedido a buen seguro que se hubiera originado un debate de polémica sobre todo entre los que cuestionan la representatividad de la monarquía.

Antes la proliferación de los móviles hubiera sido impensable una escena así. La reina Letizia fue quien dio un paso adelante para atender a las personas que se le acercan para hacerse una fotografía, aunque hay circunstancias que ponen en duda lo idóneo de la petición como sucedió este domingo, tratándose además de un familiar cercano al Rey.