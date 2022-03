Palomo, el verso suelto de la moda española

Palomo Spain llegó a la pasarela madrileña en 2016. Era un desconocido que, concediendo a los hombres el derecho a llevar volantes, ahora se ha convertido en un profesional con los pies en la tierra. De ahí que su interés por el metaverso sea nulo, prefiere disfrutar el diseño en el mundo terrenal.

En moda, en los últimos meses no se para de hablar sobre el metaverso, es decir desfiles en realidad virtual, compras con el avatar o anunciar el lanzamiento de colecciones en “tóquenes no fungibles” (NFT), una propuesta futurista (o no tanto) que a Alejandro Gómez Palomo, alma de la firma Palomo Spain, no le interesa. “He estudiado e indagado el universo del metaverso y, cuanto más conozco el mundo paralelo, más me gusta el mundo terrenal”, afirma tras mostrar su cuarta colección de gafas, “más loca y atrevida”, en colaboración la firma Multiópticas. “No soy nada tecnológico, no uso demasiados ordenadores, tengo un proceso analógico y táctil”, señala este cordobés internacional que asegura que, según vaya avanzado el mundo hacia el futuro de los metaversos, él optará “por irse a una casita al campo y utilizará la pluma, el papel y unas acuarelas”.

Se muestra satisfecho de haber convertido su marca en una firma independiente y autosuficiente con la que espera conquistar el premio LVMH en París, un concurso que preside Bernard Arnault, el presidente del grupo al que pertenecen marcas como Louis Vuitton o Christian Dior. “He vuelto de París con muy buenas sensaciones, además de recibir mucho cariño de la industria, estoy feliz, mi trabajo esta siendo muy reconocido”, dice el diseñador que en apenas tres semanas presentará su nueva colección en Madrid.

“La moda está cambiando y su consumo también”, señala Palomo, quien considera que hay que educar para que el consumo de moda sea ético. “Como consumidores tenemos que aprender a consumir de una forma responsable”.

Como diseñador y profesional de la industria textil, Palomo dice que todos los creativos y las firmas tienen que “esforzarse para que llegue a la sociedad el mensaje de ‘comprar menos y mejor’”. Cree que en la moda no se va a volver a lo de antes: “parece que estamos repitiendo el patrón del siglo pasado y pueden venir años tristes y penosos”. Pero confía en que no se llegue tan lejos, “estamos en un punto delicado y hablar de la moda no deja de ser frívolo”. Está convencido, sin embargo, de que “la moda ayuda a definirnos y a mostrar cómo quieres que te vean los demás”, concluye Alejandro Gómez Palomo, el verso suelto de la moda española.