Muere el creador del pastelito Pantera Rosa

Antes de que las meriendas de los niños tuvieran que ser saludables y se instalaran en nuestros subconscientes las encuestas sobre obesidad infantil, allá por los 70, la pastelería industrial hacía caja con los estómagos de los más pequeños. Además del Tigretón y el Bony, el Pantera Rosa es uno de los pastelitos que sólo con un bocado nos transporta a aquellos maravillosos años de los payasos de la tele y Barrio Sésamo. Quizás por su presencia, el Pantera Rosa es el más mítico de todos, auténtico icono de la cultura de las últimas décadas del siglo XX.

Josep Pujol, el creador del popular pastelito de color rosa que evoca al dibujo animado, falleció el último viernes los 86 años, tal y como ha adelantado la publicación L'Actual. El químico comenzó a trabajar en Bimbo en 1967, concretamente en la planta de Innovación de Granollers, y unos años después, en 1973, hizo historia al crear este popular dulce "por casualidad".

Pujol logró el producto tras mezclar otro pastelito, el Bucanero, con diferentes colorantes de su laboratorio. El resultado convenció a Bimbo, que lo comercializó de inmediato y no ha dejado de venderlo desde entonces. De hecho, raro es el supermercado que no dispensa Pantera Rosa. Sus clientes son niños y ahora también no tan niños. Además, en los últimos años han florecido imitaciones del mismo de marca blanca.

En total, el dulce de cobertura rosa, miga clara y corazón de crema blanca lleva casi medio siglo creando recuerdos gracias a sus 55 gramos, 24 ingredientes y 246,4 calorías por unidad. Una pequeña bomba de placer que, en aras de la salud, conviene reservar para ocasiones especiales. En la actualidad, en pleno debate sobre el abuso de azúcares en la dieta infantil y el cuestionamiento de la bollería industrial, una creación así chocaría totalmente. Sin embargo, se trata de un clásico que tiene el empuje de la nostalgia de su lado.

El día que presentó a sus jefes el icónico pastelito, Josep Pujol no tenía ni idea de que Bimbo acababa de comprar los derechos de la Pantera Rosa, el personaje de animación creado en 1963 por Hawley Pratt y Friz Freleng. La Pantera Rosa es muchas cosas: un felino animado, una serie de dibujos, una saga de películas cómicas dirigidas por Blake Edwards, un enorme diamante rosa en cuyo centro una pequeña imperfección recuerda la forma de una pantera y un canción de jazz, The Pink Panther Theme, compuesta por Henry Mancini. Desde 1973 se convirtió también en un pastelito rosa y su creador pasará a la historia... quizás no gastronómica, ni por mejorar la salud, pero sí a la historia popular.