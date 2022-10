El parecido de la nieta mayor de Carlos III con una antepasada

Las imágenes de la princesa Carlota, Charlotte, hija de los príncipes de Gales, en el funeral de Isabel II llamaron la atención por el comportamiento de la pequeña de siete años que asistió en todo momento con compostura al luctuoso momento e incluso le fue indicando a su hermano mayor, Jorge, los gestos que debía seguir ante el féretro de la soberana. Carlota lloró al paso con los restos de su bisabuela y recibió el consuelo de madre, la princesa de Gales, Catalina.

Carlota es seguida con atención y cariño por los medios británicos y es una latente esperanza como representación de la familia real. Nieta de Lady Di, su madre le está inculcando valores para que se desenvuelva con naturalidad dentro de las limitaciones y obligaciones.

La nieta mayor de Carlos III copará portadas con los años y está llamada a ser un apoyo de sus hermanos, Jorge (segundo en la línea de sucesión, ella es tercera) y el pequeño Luis. El actual rey británico tiene una segunda nieta, Lilibeth, hija del príncipe Enrique.

El Castillo de Glamis, ubicado en la localidad escocesa de Forfar ha compartido unas imágenes con las que quiere observar el parecido de la princesa favorita de los británicos con una antepasada. La cuenta del monumento compara las facciones de Carlota con las de la reina madre, la madre de Isabel II, Isabel Bowes Lyon, esposa de Jorge VI y tatarabuela de los hijos del actual príncipe de Gales.

Desde Glamis se reclama así la figura de la ilustre reina consorte que nació en su recinto. También en este castillo escocés nació la princesa Margarita, la hermana de Isabel II.

"Cuando nuestro archivero estaba mirando fotografías de una joven Lady Elizabeth todos estuvimos de acuerdo en que existe un parecido familiar sorprendente con su tataranieta, la princesa Charlotte. ¿Puedes ver el parecido también?" Es la propuesta desde Glamis. Los medios británicos se dividen, pero la mayoría aceptan ese parecido.

The daughter of the 14th Earl of Strathmore, Lady Elizabeth Bowes Lyon married the Duke of York and became Queen Elizabeth The Queen Mother. When looking at photos of a young Lady Elizabeth we found a familial resemblance with her great-great-granddaughter, Princess Charlotte. pic.twitter.com/LGUlWwuJUR