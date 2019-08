Parejas que han roto en 2019

Los meses de vacaciones son los más complicados en lo que respecta a convivencia en pareja. La falta de rutina provoca que se pase más tiempo juntos y no son pocas las parejas que, durante el transcurso de los meses más divertidos del año, deciden continuar su camino por separado. Uno de los noviazgos que ha decidido poner punto y final a sus más de 10 años de relación ha sido el conformado por Liam Hemsworth (cuñado de Elsa Pataky) y Miley Cyrus. Los motivos de esta separación, según los amigos del actor, no es otro que el malestar de Hemswoth, ya que estaba "bastante harto de ser humillado" por la chica Disney. Otros que no han superado el asedio estival han sido Jamie Foxx y Katie Holmes. La pareja de actores, que ha llevado su relación de seis años bajo la máxima discreción, ha hecho lo propio también con su separación.

De este modo, ha sido tras la aparición del protagonista de Ray junto a la cantante Sela Vave, lo que ha confirmado lo que ya era evidente.

En el top de rupturas se encuentra la de Bradley Cooper e Irina Shayk. El actor de Ha nacido una estrella protagonizaba junto a su compañera de reparto, la cantante Lady Gaga, una escena durante la celebración de Los Oscars que muchos se aventuraron a asegurar que era el comienzo de una aventura entre ambos. Los rumores y comentarios no pudieron con el amor de la top model que decidió poner fin a la relación a principios de este verano. Sin embargo, actualmente se ha podido ver a la intérprete de Papparazzi muy bien acompañada de alguien que no era precisamente Bradley Cooper.

Lo mismo ha sucedido un poco más cerca, con Dani Rovira y Clara Lago. Otra pareja de actores que ha dado por concluida su relación. Desde que se conocieran durante el rodaje del filme Ocho apellidos vascos, la pareja se ha mostrado inseparable, dejando momentos muy dulces durante la celebración de la gala de los Goya de 2017, la edición que presentó el malagueño. Sin embargo la expareja afirma que seguirán trabajando juntos si surge la oportunidad.

Menos cordialidad existe entre Pamela Anderson y su ex, Adil Rami. Tras un incesante cruce de acusaciones la expareja decidía decirse adiós. Al parecer las continuas infidelidades del futbolista, 20 años más joven que Anderson, habrían hecho estallar a la actriz. "Es difícil de aceptar. Los últimos (más de) dos años de mi vida han sido una gran mentira. He sido estafada, orientada a creer que teníamos un ‘gran amor’. Estoy devastada por lo que he averiguado en los últimos días", escribía ella en su cuenta de Instagram tras enterarse de la doble vida que llevaba el deportista del Olympique de Marsella.

Durante la final de Wimbledon el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y Lauren Sánchez eran cazados dándose arrumacos entre el público. Era la forma de confirmar el fin del matrimonio del empresario con su, hasta entonces mujer, Mackenzie Tuttle.

Kiko Matamoros y Makoke, Alejandro Talavante y Jessica Ramírez o Tana Rivera y Curro Serrano son algunos de los que engrosan esta lista de rupturas.