La participante gaditana de ‘La isla de las tentaciones’ y el tenso reencuentro con su suegra
En la última hoguera de La isla de las tentaciones, Sandra Barrios se enteraba de la infidelidad de Juanpi antes de la participación de ambos en el programa de Telecinco. La joven algecireña, que ya se ha besado con Andrea en Villa Playa, no daba crédito al testimonio de su novio confesando una deslealtad durante una salida nocturna en Granada. Sin tiempo para digerir la información, Sandra se quedaba en la hoguera para recibir una visita inesperada. Y es que Carmen, la madre de Juanpi, aparecía por sorpresa en un reencuentro marcado por la tensión y los reproches. “No reconozco a tu hijo, me da vergüenza”, han sido las primeras palabras de Sandra a su suegra.
Carmen pensaba que se iba a reunir con su hijo y finalmente tuvo que verse las caras con su nuera en una hoguera sin precedentes en La isla de las tentaciones. Sandra ha actualizado el estado de su relación con Juanpi y los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la villa ante el asombro de Carmen. “Le importé tres mierdas el segundo día”, le dijo Sandra. Por su parte, la madre de Juanpi ha intentado calmarla sin éxito y la tensión se ha apoderado de la escena.
“Que te cuente tu hijo la experiencia que ha vivido. No se puede hablar contigo”, ha comentado la joven. Sandra Barneda le ha pedido que le cuente a su suegra lo que ha hecho con Andrea. “Me trata bien, no me chilla, no me dice cosas feas… Tú sabes cómo me habla tu hijo. Yo no aguanto que una persona me trate como una mierda”, le ha explicado.
Al conocer la infidelidad de Sandra y ver juntas las imágenes, la cara de Carmen ha cambiado por completo. La suegra de Sandra considera que la relación entre ambos está completamente rota. “Es de vergüenza. Primero porque no me gusta ver estas cosas y menos verlo con otra persona, para mí ahora mismo no la estoy reconociendo. La relación está prácticamente terminada. Y si no lo está no me gustaría que siguiera con él. Me está contando que no le gusta nada de mi hijo”, ha sentenciado.
La madre de Juanpi ha terminado por romperse porque no esperaba tal desenlace para la relación de su hijo y Sandra. “Esto me da mucha pena. Yo la quiero mucho, pero prefiero que se vaya solo”, ha contestado cuando Barneda le ha preguntado cómo le gustaría que acabase su hijo en La isla de las tentaciones.
