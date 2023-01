¿Dónde ha pasado María del Monte la luna de miel seis meses después de la boda?

María del Monte e Inmaculada Casal han comenzado el nuevo año por la puerta grande. Su afianzada relación sentimental de 23 años se culminó hace seis meses cuando decidieron contraer matrimonio. Tras la boda no hubo luna de miel debido a los compromisos profesionales que tenían la cantante y la periodista de Canal Sur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial)

Seis meses después esa luna de miel se ha producido. El destino escogido ha sido Egipto, tierra milenaria de faraones y pirámides. En las redes sociales de María del Monte e Inmaculada Casal existen las pruebas del romántico viaje. La pareja, que siempre ha apostado por la discreción, no ha publicado ninguna foto en la que aparecen juntas. De esa forma, han confirmado su expreso deseo de mantener su relación sentimental lo más alejada posible de los medios de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal)

Se trata de una luna de miel fuera de la común, ya que la pareja ha estado acompañada en Egipto de un grupo de amigos. Con ellos han recorrido los lugares más destacados del país africano. “Viaje a Egipto rodeado de amigos”, ha sido el titular de un carrusel de fotografías que ha compartido Inmaculada Casal en su cuenta de Instagram. Por su parte, María del Monte se ha centrado en las puertas de una pirámide o un templo egipcio para dejarnos la siguiente reflexión: “Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes, más pequeñas, con más dificultades, con menos… Lo importante es saber que podemos seguir nuestro camino y que hacemos camino al andar. Nunca olvidar quiénes somos, de dónde venimos, a los que queremos a los que nos quieren y por encima de todo, a vivir de verdad y con verdad. Verdad en todo lo que hagamos, podremos equivocarnos pero se lleva todo mejor… Verdad”, ha publicado en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal)

En España y recién llegada de la luna de miel, la artista ha hecho acto de presencia en las fiestas patronales de San Sebastián, en Huelva. Allí ha querido agradecer el apoyo incondicional de su público, sobre todo cuando fallecieron su madre y dos de sus hermanos, en apenas unos meses. “No han sido momentos fáciles para mí, todos vosotros lo sabéis, lo conocéis. Siempre he dicho que estoy bien rodeada y en esos momentos, menos fáciles… no digo difíciles porque siempre habrá quien los haya tenido más difíciles que yo, he contado con este equipo que está aquí detrás". La cantante también ha tenido palabras para comentar su viaje a Egipto. “Ha sido maravilloso, precioso. Me lo he pasado genial y de eso va la vida, de pasárselo bien y de estar bien”, ha finalizado.