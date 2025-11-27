El paso a un lado de Leo Harlem y sus nuevas motivaciones personales

Leo Harlem ha hablado de los motivos que le han llevado a la jubilación en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Leo Harlem ha visitado Y ahora Sonsoles para hablar de su último proyecto como actor, la película Coartadas, ya que recientemente anunciaba que se jubilaba después de toda una vida dedicada al humor y la interpretación. Antes de darse a conocer en el mundo del espectáculo, Leonardo González Féliz, su nombre real, estudió Arquitectura y Derecho, aunque no llegó a finalizarlo. Su vida cambiaría cuando sus amigos decidieron grabar una de sus actuaciones y mandarla a El Club de la Comedia.

Tras protagonizar una exitosa carrera y convertirse en uno de los principales humoristas de nuestro país, Leo Harlem ha dicho basta. El cómico anunciaba recientemente su jubilación. “Llevo muchos años con mucha intensidad de trabajo y quiero estar una temporada relajado. Llega un momento que esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante”, ha declarado.

El humorista ha reconocido que ya es hora de parar y dejar paso a las nuevas generaciones. “También es importante dejar hueco para la gente joven”, ha afirmado. Cuando le han preguntado por la situación del humor en la actualidad, el actor ha sido franco. “Cada vez hay más personas que se dedican a ello y, por tanto, más estilos. Ahora mismo el humor es como la música, a cada uno le gusta una cosa”, ha explicado.

Para Harlem el gran problema de los cómicos en la actualidad es el miedo a la cancelación en una sociedad donde todas las palabras se analizan hasta el más mínimo detalle. “Hay que adaptarse, yo por ejemplo elijo no meterme en política ni en temas de mujeres. Si te implicas mucho puede haber problemas”, ha concluido.