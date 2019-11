Paula Echevarría se corta la melena

Siempre la hemos conocido con una melena larga, pero Paula Echevarría acaba de sumarse a la lista de famosas que se cortan el pelo y optan por una media melena , el corte más juvenil, versátil y favorecedor del momento.

La actriz de Velvet, que llevaba casi dos décadas con el pelo largo, se ha puesto en manos de la estilista María Baras del salón Cheska para realizar un cambio con el que no puede estar más favorecida. Sin llegar al bob, Paula luce ahora una melena por debajo de los hombros que le da un aire mucho más fresco y desenfadado. La primera en mostrarse encantada con el cambio ha sido la propia intérprete, quien ha compartido fotos suyas con su nueva imagen en las redes sociales, donde no ha dejado de recibir elogios por su decisión. Luego la firma Pantene, de la que es embajadora Echevarría, ha hecho lo propio. Hace unos días era Penélope Cruz quien aparecía con una media melena en su nueva campaña para Swarovski (aún no se sabe si verdadera o peluca). Antes ya lo hizo su hermana Mónica y otras tantas celebrities más.