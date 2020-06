Paulina Rubio da positivo en marihuana

Nuevo capítulo en la batalla judicial que libran Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. La cantante y el ex concursante de Supervivientes volvieron a disputarse la custodia de su hijo Andrea Nicolás el lunes después de que Colate acusara a su ex de "tener episodios severos de desequilibrios mentales" y presentar como prueba el bochornoso vídeo del concierto que la propia artista compartió en las redes sociales, donde algunos usuarios le acusaron de actuar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Tras ver el vídeo, el juez que lleva el caso, Spencer Multack, se mostró preocupado y barajó la hipótesis de que la artista consumía drogas frente a su hijo, según ha desvelado Sandra Hoyos, la experta legal del programa mexicano Ventaneando.

Por ello, Paulina decidió someterse el pasado 8 de mayo de forma voluntaria a una prueba de nueve sustancias ilícitas y controladas. En dicha prueba dio negativo a ocho de ellas, pero positivo a una sustancia: la marihuana: "De acuerdo con los resultados, no se pudo comprobar que Paulina había consumido cocaína o algún tipo de droga ilegal y su abogado advirtió que había consumido THC, marihuana, en una actuación en febrero en California, en un estado donde es permisible consumirlo y no es considerado una sustancia controlada (...) El abogado dijo que ella reconoce que el consumo sucedió y que este ocurrió fuera de la presencia de su hijo menor", ha alegado Hoyos.

Este resultado podría afectar a la custodia del niño, que sigue siendo compartida. Colate, de hecho, aceptó las pruebas sin poner ningún 'pero'. "Sorprendentemente, Vallejo-Nágera no quiso interponer ninguna objeción y sus abogados tampoco lo hicieron", ha explicado Hoyos. El juez, además, se sintió tranquilo al confirmar que la artista no consume drogas frente a sus dos hijos.

No obstante, el caso no se cierra, ya que el magistrado sigue considerando que el pequeño Andrea Nicolás necesita a un control. El motivo es que todavía no se han esclarecido las acusaciones de Colate, quien dice que Paulina ha ejercido malos tratos con su hijo. Por ello, el juez podría pedir en una próxima audiencia que Rubio se someta al examen psicológico que su ex ha solicitado.