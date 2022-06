Piqué reaparece sonriente tras su separación de Shakira

Mientras Shakira ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Miami con sus dos hijos, Gerard Piqué tiene una forma diferente de afrontar el acoso mediático tras el anuncio de su ruptura con la cantante. El defensa del FC Barcelona posa sonriente este martes durante una visita de negocios a Valencia. Aunque se encuentre de vacaciones, el futbolista ha aprovechado para encontrarse con Juan Roig, empresario dueño de Mercadona y de Marina de Empresas, una nueva organización que promueve a los emprendedores y los proyectos de innovación. Las instalaciones de esta nueva entidad han sido el escenario de la reunión de Piqué con Roig, presumiblemente con el propósito de llevar a cabo iniciativas juntos.

Durante su recorrido por las instalaciones, Piqué ha conocido el funcionamiento de Lanzadera, EDEM Escuela de Empresarios y Angels. También algunas de las zonas en las que se disputará, en el próximo mes de septiembre, una de las fases iniciales de la Copa Davis, así como l’Alquería del Basket, donde se realizarán los entrenamientos del torneo.

Entretanto Shakira se ha mudado a la mansión que posee en Miami y que en 2015 puso a la venta por 14 millones de dólares (13 y medio de euros). En el año 2018, y cuando la familia que había formado con Piqué estaba más que afianzada en Barcelona, le bajó el precio a 11,6 millones (11,1 de euros), pero aun así no logró venderla. Ahora debe estar contenta de no haberse deshecho de ella, pues se ha convertido en el refugio perfecto para quedarse con sus dos hijos, Milan y Sacha, de 9 y 6 respectivamente, mientras colea la tormenta mediática de su ruptura que Piqué.

La duda que se plantea ahora es si el futbolista culé estará de acuerdo o no con que sus hijos vivan tan lejos de España y de él. La ya ex pareja tendrá que ponerse de acuerdo en este tema junto con el que de la custodia, teniendo en cuenta que no llegaron a casarse. También tendrán que repartirse su patrimonio, tras doce años de relación sentimental y dos hijos en común, valorado según la revista Forbes en 300 millones de euros en el caso de ella, 80 en el de él.

Eso sin tener en cuenta los numerosos rumores sobre una amante y/o supuesta novia que circulan por los mentideros del mundo del corazón con respecto a él, amén de sus lujosas y multitudinarias fiestas celebrando su recién recuperada soltería.