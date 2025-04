Los planes de futuro de Rosa López: quiere casarse y tener hijos con Iñaki García

Rosa López está de enhorabuena por partida doble. En el ámbito profesional acaba de lanzar al mercado su nuevo disco, 12 diamantes negros, que relata una decena de historias personales con el fin de seguir conectando con su público. Si su carrera musical goza de buena salud ni que decir de su estado sentimental. La exconcursante de Operación Triunfo cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Iñaki García, al que conoció en un concierto de Marta Sánchez hace seis años.

La cantante granadina lleva seis años de amor y felicidad junto a Iñaki, con el que planea un futuro juntos. Ese proyecto se sustenta en dos pilares fundamentales: la boda y formar una familia con el expolicía.

La artista ha reaparecido en la gala de los Premios ESI en Barcelona junto a su novio. En los micrófonos de Europa Press ha repasado su buen momento a nivel personal y los planes de boda. “Nos hace mucha ilusión porque yo soy creyente y me encantaría. Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí”, ha reconocido con total sinceridad.

Rosa también se ha referido a su padre, fallecido en 2008, a sabiendas de que tendría su aprobación para darse el sí quiero. “Este es hija, este es. Este es el tuyo, este es el tuyo”, ha dejado claro sobre lo que pensaría su progenitor acerca de su actual pareja.

La intérprete no solo ha hablado de sus planes de boda, ya que también ha abordado el tema de la maternidad, aunque tendría que encontrar el momento exacto para dar el paso y que no afectase a su faceta profesional. “Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Ahora no los tendría pero conociéndome sé que me arrepentiría de no tenerlos”, ha confesado.

Rosa quiere tener un hijo cuando pueda centrarse en su cuidado y darle todo su amor. “Igual que se lo doy a mis animales, que son seres que quiero con locura. O sea, no me quiero ni imaginar lo que se quiere un hijo. Es que me emociono, no me lo puedo ni imaginar. Me retiro porque yo querría estar nada más con él, pero no puedo retirarme porque hay que trabajar mucho para mantenerlo”, ha zanjado.