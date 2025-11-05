La plenitud de Eva González a los 45 años

Eva González acaba de cumplir 45 años, una cifra que llega en uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. La modelo de Mairena del Alcor es el fiel reflejo de una carrera forjada a base de trabajo y tesón que poco a poco ha ido dando sus frutos. Eva procede de una familia humilde. Su padre es agricultor y su madre ama de casa. Así que desde bien pequeña en su familia le enseñaron que para recoger los frutos hay que cultivarlos.

“Estoy bien y ya está. Estoy muy contenta”, dijo la presentadora hace poco ante las preguntas de los medios de comunicación. Lo cierto es que en el plano profesional cuenta con un trabajo estable consolidada como presentadora de La Voz, mientras que en el personal disfruta de su hijo y de su nueva ilusión, con el que recientemente ha protagonizado una portada de revista.

El salto a la fama de Eva González se produjo en 2003 cuando se coronó Miss España. A sus 21 años dejó de estudiar Trabajo Social para dedicarse a la televisión. Con el paso de los años se ha convertido en un rostro conocido de la televisión. Comenzó en Canal Sur, donde ha presentado varios formatos como Se llama copla, Satán y Eva o Somos música, hasta su llegada a La Voz donde está plenamente integrada desde hace años. “Va como un tiro, y yo estoy muy feliz de pertenecer a esa familia”, aclaraba en una entrevista.

A Eva González también le sonríe la vida en el ámbito empresarial. Su empresa Maivana Producciones, encargada a la publicidad, la organización de eventos y las relaciones públicas está valorada en 1,57 millones de euros y genera unas ventas anuales de 94.500 euros, según una información de Vanitatis.

La presentadora ha invertido en el sector inmobiliario. Dispone de varios inmuebles bajo su propiedad: un piso en el centro de Madrid, una vivienda unifamiliar en Mairena del Alcor y un apartamento en Conil de la Frontera. También cuenta con un terreno de 1.000 metros cuadrados en una zona nueva de Mairena del Alcor. Fue una adquisición que realizó junto a su exmarido Cayetano Rivera y que finalmente terminó comprando para ser la única propietaria. Su última compra ha sido un ático en Sevilla con vistas a la catedral y la Giralda, un proyecto en fase de construcción que no será una realidad hasta dentro de 18 meses.

En el plano sentimental, Eva González ha recobrado la ilusión en el amor tres años después de su ruptura con Cayetano Rivera junto a Ignacio Llanos, más conocido como Nacho. Este empresario sevillano ejerce de director de alimentos y bebidas en la cadena hotelera Eurostars. Nacho, que es una persona ajena al mundo de la televisión y el espectáculo, está ligado al mundo de la hostelería de lujo, un sector que conoce a la perfección.

De su matrimonio con Cayetano Rivera nació su único hijo, Cayetano, de 7 años. La modelo siente pasión por su pequeño y siempre intenta cuadrar su agenda profesional para pasar el mayor tiempo junto a Cayetano en Sevilla.