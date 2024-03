Todo lo que se sabe acerca de la polémica de Kate Middleton desde su operación abdominal

Kate Middleton (42 años) se sometió el pasado mes de enero a una operación abdominal de la que no ha trascendido nada. La princesa de Gales dejó aparcados todos los compromisos que tenía en su apretada agenda para someterse a una intervención quirúrgica y desde entonces el Palacio de Kensington no ha especificado los motivos por los cuales la esposa del príncipe Guillermo ha tenido que ser operada. Los rumores a raíz de esta intervención han hecho que toda la comunidad británica y el resto del mundo especulase a cerca de los motivos reales de la operación.

Lo cierto es que el desde la Casa Windsor no han querido desvelar la naturaleza de esta operación y todo lo relacionado con la princesa de Gales se ha convertido en especulaciones que no cesan debido a los acontecimientos sucedidos posteriormente. Se esperaba que Kate Middleton estuviese un par de semanas de ingresada y luego continuase de baja en casa, y que estuviese ya recuperada para Pascua. No obstante, las cosas no parecen haber salido según lo previsto.

La única información que ha desmentido la institución monárquica inglesa es que Middleton no sufre cáncer, aunque en su caso la trasparencia conforme al estado de salud de la princesa ha sido nula. Algo sorprendente porque no ha habido un atisbo de duda por parte de los gabinetes de prensa de la institución en manifestar abiertamente que Carlos III padece cáncer e incluso se ha podido ver al soberano entrando y saliendo del hospital después de haber recibido tratamiento.

La credibilidad de Kate Middleton en el punto de mira

Las jornadas han pasado y la desaparición de la escena pública del matrimonio de los príncipes de Gales solo da lugar a que los británicos y el resto del mundo especulen sobre lo que puede estar sucediendo en palacio. El príncipe Guillermo al principio siguió con sus compromisos tal y como estaba previsto pero la ausencia del futuro rey de Inglaterra en el funeral de su padrino Constantino de Grecia hizo que las alarmas saltaran. En este momento, muchos medios especularon sobre la posibilidad de que Kate Middleton pudiera haber sufrido algún tipo de complicación tras su operación y por eso Guillermo hubiera preferido estar al lado de su esposa.

Como había tal revuelo formado desde Palacio debieron pensar que sería buena idea que Kate Middleton se dejase ver para tranquilar a la población, por eso la joven apareció en una imágenes que aparecía la nuera de Carlos III en el asiento del copiloto de un 4x4 de la marca Audi que conducía a su madre y que vio la luz en medio estadounidense TMZ. En estas fotografías se podía ver a la princesa de Gales mucho más delgada y protegiéndose de los paparazzi con unas gafas de sol enormes.

A pesar de que estas imágenes podrían haber tranquilizado a los interesados por la salud de la futura reina de Inglaterra, la polémica no terminaba aquí. Hace unos días se publicó una imagen de Kate Middleton con sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis de diez, ocho y cinco años respectivamente, con motivo de la celebración del día de la Madre en Reino Unido. Sobre el papel, este retrato debería haber sido prueba suficiente para demostrar que la esposa del príncipe Guillermo se encontraba bien, nada más lejos de la realidad.

Cuatro agencias de comunicación se negaron a difundir la foto distribuida por el Palacio de Kensington debido a la imagen mostraba signos de haber sido manipulada con Photoshop, algo que hizo saltar las alarmas debido a que la manipulación era muy evidente. Las redes sociales pusieron el grito en el cielo y las teorías conspirativas se desataron por gran parte de la sociedad. Para aclarar lo sucedido, se dio una versión oficial de lo que había pasado con la fotografía del Día de la Madre en el que se auto inculpa Kate Middleton asegurando que fue ella misma la que editó esa imagen. "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos hayan tenido un feliz Día de la Madre. C".

Este breve comunicado lejos de calmar las aguas provocó que las teorías acerca de lo que está sucediendo con Kate Middleton vaya a más y es que la falta de transparencia en este caso de la monarquía británica, está poniendo en tela juicio la imagen de la propia Middleton. Ante tal revuelo, desde palacio quisieron que las especulaciones parasen y ofrecieron una imagen de los príncipes de Gales juntos en un coche, ¿el problema? que Kate Middleton aparece en un segundo plano y apenas se le ve la cara porque está girada. Muchos afirman que la persona que aparece no es la princesa de Gales.

Todo esta polémica viene porque desde el primer momento Palacio de Kensington no quiso dar explicaciones acerca de los motivos por los cuales Kate Middleton tuvo que ser operada el 17 de enero. Tan sólo hubo un comunicado explicando que la intervención había salido bien y que después de estar un par de semanas ingresada, la princesa de Gales seguiría su recuperación en su casa de Adelaide Cottage junto a su familia. Por el momento se desconoce cuándo se podrá ver a la princesa de Gales cumpliendo sus funciones reales.