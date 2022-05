¿Por qué aún no se ha estrenado la segunda parte del documental de Rocío Carrasco?

En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental sobre Rocío Carrasco, se grabó tras el gran éxito de audiencia de Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que la hija de Rocío Jurado relataba algunos de los pasajes más turbios de su vida, de los que culpaba, en gran medida, a su ex marido, Antonio David Flores. La serie documental ocupó muchos titulares de la prensa del corazón, pero también se coló en política y fundamentalmente en el debate social. Se hablaron de temas tan espinosos como la violencia vicaria o de género y fue seguida por millones de espectadores. Sin embargo, el gran éxito de esta producción también ha traído malas noticias para Mediaset, que ha visto como la imagen de algunos de sus programas ha quedado totalmente dañada.

Rocío, contar la verdad para seguir viva comenzó a emitirse el 21 de marzo de 2021. El último episodio se ofreció el 2 de junio. Poco después se anunció que la cadena estaba trabajando en una secuela, que comenzó a grabarse el 14 de octubre y aún no ha visto la luz. A comienzos de febrero Telecinco emitió Montealto: regreso a la casa, un programa en el que recreaban la casa de Rocío Jurado con algunos objetos originales, mientras Rocío Carrasco rememoraba algunos de sus recuerdos allí. La propia Rocío reconoció entonces que ya había acabadado de rodarse la segunda parte de su docuserie, y Jorge Javier Vázquez fue más allá asegurando que el estreno estaba a la vuelta de la esquina. Tres meses después, y a pesar de anunciarse para el otoño pasado, aún no hay ni rastro de este espacio.

Hay quien especula con que el retraso en la emisión se debe al miedo a posibles denuncias. Y es que no sería raro que a la emisión del documental le siguiese un aluvión de denuncias, algo que muy probablemente la cadena y la productora tratan de evitar. Otro factor que podría influir es la caída de audiencia de Telecinco, y especialmente de los programas del 'universo Sálvame', que podría haberles hecho esperar a un momento mejor.

La manera en la que se abordaron algunos temas, como el intento de suicidio de Rocío Carrasco y otros asuntos no aptos para menores de 16 años, ha acarreado a Mediaset multas por valor de más de 700.000 euros, según publica El Nacional. Se emitieron, al parecer, imágenes y escenas inadecuadas. Se habló de forma detallada de la rotura que sufrió el hijo pequeño del matrimonio sin que fuera objeto de atención médica durante un fin de semana. Y en Sálvame trataron a Carrasco como una víctima de su ex marido que estuvo anulada por el terror, pese a no existir ninguna sentencia judicial que lo acredite. Además, se describió al ex guardia civil como "problemático, conflictivo, inestable, inseguro, demonio oculto, violento, cruel, manipulador, despreocupado con sus hijos, sinvergüenza, el peor de los villanos, agresor, verdugo, y maltratador".

En concreto, el formato de la Fábrica de la Tele ha recibido sanciones en el último año por un importe de 723.504 euros por cuatro infracciones cometidas en abril de 2021. Recibieron tres de las cuatro multas en abril de 2021, el mes en el que se emitió la serie, con un valor total de 521.003 euros. Otra en abril de 2022 por valor de 202.501 euros. Por esta razón se realizaron una serie de cambios, como despedir a Carlota Corredera, gran defensora de la mujer de Fidel Albiac.

En vista de las cifras no extraña que Mediaset aguarde a tiempos más favorables económicamente y en términos de audiencia, dado el zarpazo a sus arcas y al número de espectadores a cuentas de Rocío Carrasco.