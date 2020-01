Las actrices abren la temporada de alfombras rojas

Alcobendas se vistió la noche del jueves de largo para celebrar la entrega de los Premios Feroz, un reconocimiento que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y que tuvo en Pedro Almodóvar a su máximo triunfador. Los looks de la alfombra roja sorprendieron con vestidos llenos de glamour y sobriedad.

Este año predominaron los estilismos en negro, las lentejuelas y algunos colores muy llamativos aunque poco acertados, como el naranja de Antonia San Juan (del diseñador Antonio García) y el estampado rojo y anaranjado de una esperpéntica Victoria Abril, sin duda entre las peores vestidas de la velada.

Pe no quiso destacar demasiado en su Alcobendas natal aunque estuvo brillante con un estilismo cien por cien Chanel: chaqueta-joya que reinventaba la clásica de tweed que popularizó Coco Chanel, sabiamente combinada con falda negra de tul. La melena lisa y con raya en el medio y un maquillaje muy natural. A sus pies, Miguel Ángel Silvestre, quien se emocionó como un chiquillo al abrazarla. Menos estilosa estuvo Mónica Cruz, la hermana de Penélope, con un vestido negro que no decía nada.

El otro look de sobresaliente fue también negro: el de Macarena García, con un Pedro del Hierro que marcaba pierna a lo Angelina Jolie.

Con un impresionante vestido de Paco Rabanne de terciopelo azul, Marta Nieto dio mucho que hablar. Como el innecesario body de Yolanda Ramos, que se convirtió en viral aunque no por su elegancia.

Blanca Cuesta apostó todo al blanco y no convenció mientras que el vestido metalizado de Philosophy que lució Anna Castillo también era de nota. Belén Rueda se quedó en notable con un vestido nude de Vicky Martín Berrocal. También de la sevillana iba Toni Acosta, con un diseño azul noche. Marta Torné no convenció por su parte con un look cisne negro que no cuajó.