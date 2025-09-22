Preocupación por el maltrecho estado de salud de Rafael Amargo
El artista granadino ha sido ingresado de urgencia por una infección en el colon, según ha adelantado el programa 'Fiesta'
Saltan las alarmas con Rafael Amargo. El artista ha tenido que ser ingresado de urgencia por un grave problema de salud en el colon. La noticia ha sido adelantada por el programa Fiesta que ha contado con el testimonio de su actual pareja, Luciana Bongianino. “Su situación es bastante crítica”, ha comentado la actriz en el programa de Telecinco.
Lo que en un principio parecía una fiebre ha ido a más hasta el punto de precisar asistencia médica en su domicilio. El médico ha determinado su ingreso de urgencia en el hospital para tratar su dolencia. “Como los médicos en el domicilio no podían determinar qué era, lo hemos tenido que traer al hospital de urgencia”, ha explicado Luciana Bongianino.
Ya en el hospital, los facultativos han dado a conocer el diagnóstico del bailaor. Se trata de una infección en el colon. “Está a base de sueros por vena porque no puede comer ni beber. Puede haber sido a causa del estrés”, ha añadido la pareja del artista.
Los últimos años del artista granadino han estado repletos de sombras. Hace cinco años, Amargo ingresó en prisión acusado de un delito de tráfico de drogas, del que finalmente fue absuelto en 2023. Durante este tiempo tampoco ha gozado de una buena situación financiera. “Lo he vendido todo para poder comer”, reconocía en una entrevista concedida a La Vanguardia.
En el ámbito sentimental las cosas le han ido mucho mejor. El bailaor cuenta con el apoyo incondicional de Luciana Bongianino. “Si hay un altar, es el que se merece ella, porque ha estado todos los días, no ha faltado ni uno”, dijo el bailaor en la mencionada entrevista.
