Las primeras palabras de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh vuelven a ir de la mano después de casi dos décadas. La mítica banda donostiarra recupera su sonido original con el regreso de Amaia Montero en una gira que les llevará a las principales ciudades de España y Latinoamérica. Hasta el momento, la artista se había mantenido en silencio y ajena a todo el ruido que ha propiciado su vuelta a los escenarios. Ahora, Amaia se ha abierto en canal a través de las redes sociales para dejar clara su postura en esta nueva etapa.

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, ha comenzado diciendo.

La cantante ha hecho alusión a los problemas de salud mental que ha padecido durante los últimos años. “Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer”, ha relatado.

Por último, la vocalista de La Oreja de Van Gogh ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido desde que se hizo oficial su regreso a la banda donostiarra. “Por eso os agradezco a todos y todas todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: juntos”, ha concluido.