La princesa de Gales reaparece en su gala favorita, una gran noche para Guillermo y Kate

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha acaparado todas las miradas anoche en la 113ª edición de la gala de la Royal Variety, evento solidario celebrado en el Royal Albert Hall, con grandes figuras del Reino Unido. Ha sido una respladeciente reaparición de la princesa Catalina tras dos años de ausencia, motivado por su diagnóstico de cáncer y su posterior recuperación, que parece terminada aunque no se ha emitido un comunicado oficial al respecto.

La aparicion de Kate ha centrado la atención del acontecimiento, acompañada de su marido, saludando y posando con los invitados de esta velada benéfica organizada por la Royal Variety Charity. Esta entidad se encarga de ayudar a artistas veteranos con dificultades económicas o de salud y es una querida fundación. Los príncipes han sido una habitual presencia en este acontecimiento. Entre los personajes que han posado junto a ellos se encuentra el osito Paddington, todo un símbolo británico, con sus recientes películas animadas además, y que acudía por el musical que se ofrece en Londres.

Los príncipes de Gales con el osito Paddington / Kensignton Palace

Esta es la sexta ocasión en la que el matrimonio de los príncipes acude a esta señalada gala solidaria.

El vestido de Kate Middleton y sus joyas con significado

La última ocasión que la princesa acudió a este evento fue en 2023. Kate Middleton lucía en este miércoles un vestido largo de terciopelo verde esmeralda de Talbot Runhof, con escote rematado en lazo, cuerpo entallado, drapeado y falda sirena, un vestido de noche con inspiración navideña, como antesala a las fiestas que representa esta velada. La princesa llevaba zapatos de Manolo Blahnik, un clutch de la firma Jenny Packham y unos llamativos pendientes de Cartier que legó la reina consorte Isabel Bowes-Lyon a su hija, la futura reina Isabel II, con diamantes tallados en estilo art déco engastados en platino. Fueron un regalo con motivo de la boda con Felipe de Edimburgo en 1947. Era una de las joyas favoritas de la fallecida reina por lo que tiene mucho significado. Como remate, Kate llevaba un brazalete de diamantes pertenecientes a la reina María de 1932.

Entre las actuaciones de esta gala de la Royal Variety estuvieron varios números de Los Miserables y del musical Paddington.