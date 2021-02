Latifa de Dubai: la princesa 'secuestrada' en un palacio

Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en lugar de refugio seguro para ex reyes extranjeros, como Juan Carlos I, pero es también una "prisión" para princesas locales como Latifa bin Mohammad al Maktum. Retenida desde 2018, la joven de 35 años se siente "rehén" de su padre, el emir Mohamed bin Rashid al Maktum, según reveló en unos vídeos obtenidos por la cadena BBC hace unos días y que la princesa habría conseguido grabar en secreto en estos dos últimos años. Ahora la joven ha pedido a la policía británica que reabra el caso del secuestro de una hermana suya hace más de 20 años en Inglaterra, como ha informado este jueves de nuevo la BBC.

"Estoy presa en esta villa convertida en prisión. Todas las ventanas tienen barrotes y no me dejan abrirlas", declara la princesa en el vídeo realizado en secreto en uno de los baños de la mansión de la que no la dejan salir, y que lo pudo grabar gracias a la campaña Free Latifa, que habría conseguido hacerle llegar un teléfono móvil en su día.

Tres personas han mantenido viva la causa de Latifa durante estos últimos tres años. La finlandesa Tiina Jauhialnen, que ayudó a la princesa a intentar escapar el 4 de marzo de 2018; David Haigh, un abogado británico que sufrió cautiverio durante dos años en Dubai; y Marcus Essabri, un primo materno de Latifa que reside actualmente en Londres. Durante casi un año fueron capaces de mantener comunicación con ella, mediante un teléfono móvil que consiguieron hacerle llegar. Este verano perdieron el contacto, y comenzaron a inquietarse. Después de un intenso debate con el equipo legal que les asesora, optaron por entregar a diversos medios británicos videos grabados por Latifa en el cuarto de baño de la residencia de Dubai donde asegura que la mantienen retenida. "Es la única habitación donde me puedo encerrar. Soy una prisionera. No tengo libertad. Me tienen esclavizada en esta jaula y mi vida no está en mis manos", asegura la princesa con la cabeza reposada en una esquina de la pared.

Latifa escribió también una carta, que la BBC afirma haber visto, en la que pide a la policía del condado de Cambridgeshire (en Inglaterra) que vuelva a investigar el caso de la princesa Shamsa, capturada por órdenes de su padre hace más de veinte años. Shamsa tenía 18 años cuando en el año 2000 desapareció de Inglaterra, donde vivía, y ya no volvió a ser vista. Según la cadena, aquel año la princesa Shamsa había huido de la casa de su familia en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, pero meses después fue capturada por personal del emir mientras estaba alojaba en un hotel de Cambridge.

Según el relato de Latifa contenido en la carta, su hermana fue llevada en helicóptero a Francia y desde allí trasladada en un avión privado a Dubai. La misiva de Latifa, ya entregada a la policía británica por unos amigos suyos, pide las autoridades de Reino Unido que reabran el caso porque podría ayudar a que su hermana recobre la libertad. La carta, según la BBC, fue escrita en el año 2019 mientras Latifa estaba retenida en una mansión en su país, pero fechada en 2018 para evitar que sus captores pudieran saber que ella tenía contacto con sus amigos fuera de Dubai.

La embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres aseguró la semana pasada que Latifa está siendo "cuidada en casa", donde tiene el "apoyo de su familia y de profesionales médicos". Por primera vez en tres años, el gobierno del Reino Unido y la ONU se vieron obligados a responder tras hacerse públicos los vídeos y exigieron a Emiratos una prueba de vida de la princesa, que llegó en forma del mencionado comunicado. En 2002, tras el primer intento de fuga de Latifa, las autoridades locales intentaron zanjar la polémica levantada por sus declaraciones y autorizó una visita de Mary Robinson, ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien avaló la versión oficial y habló de la princesa como "una joven con problemas mentales".

En 2019, las tensiones entre la familia del emir llegaron hasta los tribunales británicos, cuando la princesa Haya Bint Al Husein de Jordania, sexta esposa del millonario mandatario, viajó al Reino Unido y pidió protección para ella y dos de sus hijos. En ese proceso, el Tribunal Superior de Inglaterra consideró probado, entre otros hechos, que el jeque "ordenó y orquestó el retorno obligado de su hija Latifa a la casa familiar en Dubai" en dos ocasiones, junio de 2002 y febrero de 2018.