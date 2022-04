Pilar Eyre asegura que la princesa Leonor vive su primer amor

La periodista Pilar Eyre afirma que la princesa Leonor tiene una amistad especial con un compañero de estudios de su internado, el UWC Atlantic College de Gales. Habla de ello en el número de esta semana de la revista Lecturas, en cuyo artículo sostiene que el chico es mayor que Doña Leonor -que tiene 16 años- y la acompañó esta Semana Santa durante su viaje a España.

"No sabemos muy bien qué ha hecho la princesa de Asturias estos días en España, aparte de los dos actos en que ha participado y la visita a su abuela materna por su cumpleaños. Lo que sí conocemos es lo que no ha hecho", afirma Eyre pues en sus últimas vacaciones la hija mayor de los Reyes no se ha separado ni un momento de su familia, que ha ejercido de anfitriona de su amigo por primera vez.

A todos se les ha visto juntos disfrutando de un almuerzo, del buen tiempo, y haciendo planes habituales en los días de descanso, como da fe el reportaje gráfico que publicó la semana pasada también ¡Hola! Entonces es cuando el joven, del que se desconoce su identidad aunque de apariencia es alto y moreno, se ha dejado ver en compañía de la Familia Real.

La heredera al Trono y su pretendiente quisieron pasar juntos las vacaciones, lo que es lógico teniendo en cuenta su juventud. "Como ocurre en los amores adolescentes, a la parejita le parece inconcebible estar alejados el uno del otro", adelanta Pilar Eyre en su artículo. Aún así, la Princesa de Asturias cumplió a la perfección con sus compromisos oficiales y, durante su visita, aprovechó para compartir esta parcela de su vida con sus padres y su hermana, la infanta Sofía, a los que se encuentra muy unida.