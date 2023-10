La princesa portuguesa que enamora a los republicanos se ha casado en Lisboa

Portugal ha vivido un sábado contradictorio. Los espectadores del país vecino han seguido por televisión el enlace de la princesa heredera del trono portugués, que dejó de existir hace 113 años, pero se han embelesado del protocolo y también simpatía de la contrayente, María Francisca de Braganza, duquesa de Coimbra. Su marido, Duarte de Sousa Araújo, abogado. Ella tiene 26 años, él 30.

El padre de la novia, Duarte Pío de Braganza, quien conserva los derechos dinásticos para la corona lusa, era el orgulloso padrino en el palacio de Mafra, al norte de Lisboa. Los portugueses han vivido una boda real cuando es una república desde el año 1910, cuando por cierto se cambiaron los colores reales de azul y blanco de azulejo en su bandera por la actual roja y verde, los colores republicanos de Portugal. Y alrededor del palacio han lucido los colores reales.

#NEW Infanta Maria Francisca of Braganza, Duchess of Coimbra and Duarte de Sousa have exchanged their wedding rings 💍🇵🇹 They look so so happy 🥹 pic.twitter.com/dQuj74kazf