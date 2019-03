No es habitual ver a los royals en traje de baño. Y al príncipe Carlos de Inglaterra y su mujer, Camila Parker Bowles, aún menos. Pero la pareja, que está estos días de viaje oficial por el Caribe, no pudo resistir la tentación de darse un baño en las cálidas aguas de Barbados y la cohorte de fotógrafos que les acompaña inmortalizó el momento. La buena forma física de Carlos, de 70 años, y Camila, de 71, ha sido alabada por la prensa británica, que no ha tenido más que buenas palabras para ambos. A pesar de los comentarios positivos, al matrimonio no le ha hecho ni pizca de gracia verse en bañador en los medios. Tanto es así que la casa real ha enviado un comunicado a la Asociación de la Prensa inglesa para dejar patente su descontento por la presencia de los fotógrafos y puntualizar que la pareja estaba "en un momento de descanso durante una gira oficial en el que se esperaba que fuera respetada su privacidad".