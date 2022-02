Carlos de Inglaterra da positivo en covid por segunda vez

La corona británica ha vuelto a ser noticia por el coronavirus. El príncipe Carlos ha dado positivo en un test previo a los actos en Winchester programados para este jueves. Así lo ha anunciado el perfil oficial de Clarence House, su oficina de prensa, en Twitter, y supone el segundo aislamiento para el príncipe de Gales, quien ya se contagió en marzo de 2020, cuando sólo tuvo síntomas leves. El comunicado también transmite el "profundo disgusto" del heredero al trono de Inglaterra.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.