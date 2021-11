¿Era el príncipe Carlos el racista de la familia real británica?

En la entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle en la BBC el pasado marzo apuntaron al comentario racista de un miembro de la familia real británica, aunque no desvelaron quién era. Ahora el libro Brothers and Wives: Inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan, de Christopher Andersen apunta su identidad: el príncipe Carlos.

Según el periodista, autor del libro, el día en el que los duques de Sussex anunciaron su compromiso, el príncipe de Gales comentó a su esposa, la duquesa de Cornualles: "me pregunto cómo serán sus hijos". Ante esas palabras, Camilla habría contestado sorprendida que serían "preciosos", a lo que el hijo de Isabel II habría añadido: "Me refiero a qué complexión tendrán".

Asimismo, el escritor relata que la reina Isabel II ordenó quitar la fotografía de Enrique, Meghan y Archie de su despacho para su discurso de navidad en televisión, en diciembre de 2019, para que no saliera en cámara. "Supongo que esa no la necesitamos", aludió la soberana, de forma que el retrato de los duques de Sussex y su hijo no aparecieron finalmente. Fue pocos días antes de que los duques de Sussex anunciaran que renunciaban a su estatus como miembros de la realeza. Enrique, al parecer, se sintió excluido de la familia y no soportó más la situación.

A raíz de la publicación del libro que recoge la referida escena, un portavoz del Palacio de Buckingham se ha apresurado a declarar este mismo lunes a Sky News que el libro de Andersen es "ficción" y que no merece "más comentarios" al respecto.

Oprah Winfrey, la periodista que entrevistó a los duques de Sussex en televisión, ya comentó en su momento que el comentario racista no procedía ni de la reina Isabel II ni de su marido, Felipe de Edimburgo.