El aún príncipe Enrique y Bon Jovi cantarán juntos

Sin Meghan ni su hijo, Enrique de Inglaterra ha regresado a Reino Unido desde Canadá, donde ha fijado su residencia, para afrontar su última ronda de compromisos formales con la corona tras tomar la decisión de abandonar su trabajo como miembro alto rango de la familia real, el próximo 31 de marzo. Este miércoles también se supo que el aún príncipe se reunirá el viernes con Jon Bon Jovi en los estudios de grabación de Abbey Road, en Londres, donde ambos participarán en la grabación de un tema especial con fines benéficos. Así lo ha revelado el músico estadounidense a una emisora británica.

El líder del grupo Bon Jovi destinará esta canción a la fundación caritativa Invictus Games, que puso en marcha el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la malograda Lady Di y que apoya eventos deportivos internacionales para veteranos del ejército lesionados o enfermos. En una entrevista concedida a la BBC Radio 2, Bon Jovi explicó que hizo llegar a Enrique esa canción después de haberla compuesto para un documental en el que participó sobre soldados que sufren trastorno de estrés postraumático. El tema en cuestión se titula Unbroken y será grabado junto con el coro Invictus Games Choir, gestionado por la organización benéfica Help For Heroes, y compuesto por personal militar y veteranos de guerra enfermos, en los mismos estudios empleados por The Beatles en once de sus álbumes. La versión original de este tema, que pretende captar la atención sobre el trastorno de estrés postraumático que padecen muchos veteranos de guerra, estará incluida en el nuevo álbum que sacará la banda de rock, titulado 2020.

Tras hacer este anuncio, el cantante se refirió, en broma, a Enrique como "el artista anteriormente conocido como príncipe", en alusión a su sorprendente decisión de "dar un paso atrás" como miembros de la realeza británica. "Teniendo en cuenta todo por lo que está pasando ahora en su vida, el hecho de que venga y esto sea lo primero que haga es muy especial", consideró el músico.

El nieto de Isabel II acudió este miércoles a un acto de su nueva empresa de viajes ecológicos en Edimburgo, donde llegó en tren y se mostró reacio a los flashes de los paparazzi. Al ponerse ante el auditorio, el duque de Sussex pidió a los asistentes: "¡Solo llámenme Harry!" Este gesto ha sido interpretado como una señal de que está orgulloso de la nueva vida que ha decidido comenzar en Norteamérica con su esposa, Meghan Markle, y su hijo Archie.

Enrique, que renunció a sus labores reales en enero pasado, se encuentra en la capital escocesa para una cumbre de trabajo de la asociación de ecoturismo Travalyst, que propone identificar opciones de viajes sostenibles, menos destructivas para las comunidades locales y el medio ambiente. Una práctica ecofriendly que tanto Enrique como su esposa no tuvieron en cuenta cuando el año pasado se fueron de vacaciones a Niza e Ibiza en jet privados, que son hasta siete veces más contaminantes que un vuelo comercial. Tras las críticas y luego de ser tachados de "hipócritas", Enrique entonó el mea culpa: "Podemos hacerlo mejor… nadie es perfecto".