Los problemas de Marta Díaz a la hora de ligar, ¿son ciertos?

Marta Díaz no ha tenido suerte en el amor. La influencer, que rompió hace año y medio con Sergio Reguilón tras cuatro años de noviazgo, ha hablado en una entrevista para Cosmopolitan Spain de sus problemas para encontrar pareja. Mientras su expareja ha rehecho su vida sentimental junto a otra creadora de contenido, Clara Ranz, Marta sigue soltera y a la espera de dar con un nuevo príncipe azul.

Desde que se supo su ruptura con el futbolista criado en la cantera del Real Madrid, a la influencer no se le ha conocido ninguna pareja. Resulta evidente que ser guapa, famosa y contar con éxito en el ámbito profesional no asegura tener una pareja formal y estable.

La joven madrileña ha detallado los inconvenientes que debe afrontar en la siempre difícil búsqueda del amor. “Muchas veces, mis amigos me dicen: ‘Buah claro, es que tú encima siendo conocida como que lo tienes más fácil para ligar’. Yo no ligo nada, te lo digo de corazón. Absolutamente nada”, ha contado en la mencionada entrevista.

La creadora de contenido ha comentado lo que le sucede en las discotecas cuando sale a divertirse con sus amigas. “Por ponerte un ejemplo, mis amigas pueden ligar y yo es que, de verdad, a mí solo se me acercan para pedir una foto o algo. No se me acercan para nada más”, ha explicado.

Las declaraciones de Marta para Cosmopolitan Spain han generado muchas reacciones que se asocian a diferentes teorías. “Vamos a ver, yo creo que todos ven a Marta Díaz en otra liga y nunca se me ocurriría intentar ligar con ella, sinceramente”, ha comentado un internauta.

Por su parte, otros comentarios apuntan a que la influencer debe tener las expectativas muy altas, por lo que seguramente no querrá conocer a cualquier persona. “No liga con lo que le interesa, futbolistas. Con los demás seguro que liga, pero no le interesa”, ha expresado otro seguidor. Por último, otra persona asegura que lo que le ocurre a Marta les pasa a todos los guapos y guapas. “Pues porque pensarán que les vas a decir que no”, ha opinado.