Rafa Nadal y su novia Xisca se despiden de la soltería

Rafa Nadal y su futura mujer, Xisca Perelló, han celebrado su despedida de solteros, cada uno por su lado, el fin de semana en Palma de Mallorca. Fiestas con amigos y familia, comida y música han protagonizado el último fin de semana de solteros de la pareja, que el próximo sábado contraerá matrimonio en una exclusiva finca situada en el municipio mallorquín de Pollença. Calificada ya como 'la boda del año' por los medios, la discreción sigue imperando en torno a ellos pese a que ya se conocen muchos detalles de la ceremonia con la que Nadal y su novia de toda la vida pondrán el broche de oro a 14 años de noviazgo.

Rodeado de sus mejores amigos, un grupo de entre diez y doce personas, el tenista disfrutó el sábado de un día de celebración que arrancó a las once de la mañana y acabó a altas horas de la madrugada. Tras un aperitivo, Nadal y sus íntimos se desplazaron a la discoteca Social Club. Como publican los medios locales, estuvieron en la zona de reservados bailando y disfrutando de la conversación durante horas. Nadal se mostró muy cercano con todas las personas que se encontraban en el establecimiento. Además, se hizo fotos con todos aquellos que se lo pidieron, como el relaciones públicas de la discoteca. Además, el deportista lo dio todo en la pista de baile y no dudó en cantar todas y cada una de las canciones que sonaban en el local.

Xisca Perelló, por su parte, también eligió Palma para disfrutar de su último sábado de soltera. Acompañada por sus amigas, entre las que se encontraba su ya casi cuñada oficial, María Isabel Nadal, almorzó en la Vermuteria La Rosa, donde compartieron raciones de tortilla de patatas, croquetas y pulpo. Posteriormente, las amigas alargaron la noche yéndose a tomar unas copas.

Tras la fiesta, el domingo tocaba un plan más tranquilo: un almuerzo familiar en el restaurante Sa Punta al que asistieron sus padres, Sebastià Nadal y Ana María Parera, además de sus abuelas. Cabe destacar que este local fue el elegido el pasado julio para el almuerzo del tenista con los reyes Juan Carlos y Sofía, tras la visita que realizaron a su Academia.

Por la tarde y mientras abandonaba el restaurante camino a su coche, Nadal hizo unas breves declaraciones a la prensa: "No os voy a contar nada porque ¿sabéis qué pasa? Que vosotros hacéis un documental continuamente. A mí todo este rollo no me gusta, yo me dedico a lo mío".

La boda de Rafa Nada y Xisca Perelló se celebrará a mediodía en la finca Sa Fortalesa, un lugar con gran encanto que ya celebró otra boda de dos famosos: la de Helen Lindes y Rudy Fernández.