Raquel Perera: "Ahora tengo ganas de ser yo la que elija"

"Como bien me dijo mi padre, él me había elegido a mí, no yo a él". Raquel Perera, ex mujer de Alejandro Sanz, confiesa a la revista Vanity Fair cómo fue su relación, y posterior ruptura, con el intérprete de Corazón partío.

Raquel siempre tuvo éxito con los chicos. "Me hacían mucho caso. A veces eso fue un problema en la adolescencia, porque algunas amigas no me invitaban a las fiestas para que no me los ligara", cuenta, aunque asegura que ella nunca se sintió una chica guapa.

La psicóloga desvela en la entrevista el momento en el que se enamoró de Alejandro. Fue en 2007, cuando el cantante tuvo que realizar un parón y suspender su gira americana por "prescripción médica". "Es un tipazo con una personalidad arrolladora y un talento increíble. Cuando vi con qué valentía paró y empezó a ordenar su estrés y su ansiedad, me enamoré de él", revela.

Con el tiempo, Raquel empezó a sentir miedos e inseguridades. "Hasta el momento yo siempre había hecho lo que había querido con los chicos. Pero esta vez, como bien me dijo mi padre, él me había elegido a mí, no yo a él. Pensaba: 'A este tío le tengo que gustar todos los días. Mira los cañonazos que se le regalan'", confiesa.

A pesar de estas inseguridades, la pareja se consolidó y tuvieron dos hijos. En 2012, durante el bautizo de su primogénito Dylan en Madrid, se casaron por sorpresa. "Nadie lo sabía. Me pareció divertido y mágico", recuerda. Para ella, la unidad familiar era y es muy importante. "Creo firmemente en la familia y vengo de una muy unida. Es lo que Alejandro y yo hemos intentado hacer con nuestros hijos y sus hijos mayores. Defenderé nuestra familia hasta el final de mis días", asegura Raquel, que también habla sobre su relación con la primera esposa del cantante. "Guardo un trato cercano con Jaydy (Michel). No solo por ser la madre de Manuela, sino porque me cae bien y merece mi afecto".

Raquel y Alejandro se asentaron en Miami y juntos vivieron experiencias maravillosas. "Recuerdo un amanecer en el Ártico. Y cuando salíamos en barco con nuestra pandilla de la época, Shakira y Antonio (de la Rúa), Colate y Paulina (Rubio), Eva Longoria, Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Marc Anthony. Pasábamos de hacer fiestas de etiqueta a estar todos en pijama jugando a juegos de mesa o contándonos historias increíbles, siempre con una guitarra cerca", rememora.

También cuenta cómo fue el final: "Yo sabía que Alejandro sentía la necesidad de comerse la vida a mordiscos... Le dije: 'Vive lo tengas que vivir'. Lo único que le pedí encarecidamente era que nos protegiera a mí y a los niños". "Nunca he querido que Alejandro me regale nada, lo único que me importaba era que se reconociera mi trabajo junto a él y que cuidara de los niños, lo demás es secundario. Han sido momentos duros, en los que sientes que todo se tambalea, pero también he aprendido mucho de mí misma", relata.

"Ahora tengo ganas de elegir yo antes de que me elijan a mí (...) No estoy buscando novio, pero me apetece 'marchita'", afirma.