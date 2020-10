Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz: "He querido odiarle, pero no lo lograba"

Raquel Perera vivió una relación sentimental que duró 13 años con Alejandro Sanz, aunque ha acabado en divorcio. Hace poco más de un año ese vínculo se rompió y, a los dos meses de anunciar su separación, él ya había rehecho su vida junto a la artista cubana Rachel Valdés.

Ahora, tras firmarse un "satisfactorio" acuerdo de divorcio, Perera ha decidido contar a la revista ¡Hola! en una entrevista exclusiva cómo ha vivido toda esta situación. Mira al pasado recordando lo bueno y no tan bueno de haber compartido su vida, y dos hijos, Dylan y Alma, con el artista internacional. "He llorado y he gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía… He querido odiarle, aunque lo cierto es que no lo lograba", reconoce la psicóloga y experta en Márketing, que protagoniza la portada de la edición de esta semana, en la que señala que ha sentido rabia muchas veces y que ha tenido que luchar para que ese enfado no la dominara. Pero insiste en que entre los dos sigue habiendo un gran afecto y que sus hijos han sentido seguridad al saber que existía cariño entre sus padres también después de la separación.

"Me desperté del sueño como en la canción de Rocío Jurado... Un día sentí un crujido frío y seco. Me quedé fuera de su campo visual.. El amor, a veces, es caprichoso", explica. Es una de las confesiones de Perera a la publicación semanal, a la que también afirma: "Que él saliera con otra persona hizo tambalearse mi autoestima, pero no mi dignidad". En estos términos habla de la nueva relación que el cantante empezó con Rachel Valdés. Además, señala que su historia de amor "no se merecía un final con jueces".

Perera posa en la revista con diferentes estilismos: desde un vestido de terciopelo hasta un look desenfadado, con camisa y vaqueros. Son fotos en un bosque que forman parte de un amplio reportaje en el que recuerda cómo conoció al artista cuando se convirtió en su manager y otros momentos de su relación. Ahora, la ya ex mujer de Sanz dice que quiere cerrar una etapa y abrir otra nueva en paz.