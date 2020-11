La reina Sofía celebra este lunes su 82 cumpleaños, marcado por la marcha al extranjero del rey Juan Carlos hace tres meses y por el impacto de la crisis sanitaria que, aunque ha paralizado su actividad oficial, no le ha impedido volcarse en apoyar a entidades benéficas, causas sociales y eventos culturales.

Doña Sofía goza de buena salud y la segunda ola de la pandemia, lejos de retraerla, la ha llevado a salir del Palacio de la Zarzuela para mantenerse activa y en contacto con la ciudadanía. En las últimas semanas, de la mano de la Fundación Reina Sofía, ha emprendido una gira por los bancos de alimentos de diversas comunidades autónomas para mostrar su compromiso con los más necesitados ante la profunda crisis en la que está sumido el país.

En su recorrido por España, donde en ocasiones ha viajado en AVE, la Reina Emérita ha mostrado de paso su respaldo al castigado sector de la hostelería y se ha dejado ver en restaurantes en Murcia y Toledo para degustar productos locales.

Como en los últimos años, Doña Sofía mantiene su compromiso medioambiental y de lucha contra los residuos en el mar. En agosto, participó en la liberación de una tortuga en Mallorca, y pocas semanas después, se enfundó los guantes como una voluntaria más para coger basura de una playa de Málaga.

Asistió a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias el 16 de octubre en Oviedo junto a los Reyes y sus hijas, con quienes no aparecía en público desde hacía un año, si bien coincidieron unos días este verano en Palma en el Palacio de Marivent al poco de la marcha de España de Juan Carlos I.

La polémica por los presuntos negocios ocultos del Rey Emérito no ha afectado al estatus de doña Sofía, que mantiene su retribución del Estado, que este año ha sido de 111.854,88 euros. No obstante, como miembro de la Familia Real no protagoniza un acto oficial desde comienzos de marzo, pocos días antes de que estallara la pandemia.

A la madre de Felipe VI sí le han salpicado algunos comentarios de Corinna Larsen, quien, en una entrevista con Okdiario, la situó como parte de la "conspiración" que se urdió en el Palacio de la Zarzuela para que abdicara Juan Carlos I.