La Reina lleva la moda andaluza a Japón

La moda andaluza ha llegado hasta Japón de la mano de una de las mejores embajadoras que podíamos imaginar: nuestra Reina. Doña Letizia ha apostado fuerte en una cita en la que estaban presentes miembros de buena parte de la realeza europea, como Máxima de Holanda, Victoria de Suecia y Mary de Dinamarca, entre otras. Para ello vistió un diseño de estampado floral en verde con hortensias en tonos rosados firmado por Matilde Cano. La pieza, creada en un talles cordobés, es de manga larga y lleva un cinturón marcando bien la cintura. El traje es muy cerrado por delante pero tiene un pequeño escote en la espalda, lo que permitió comprobar la buena forma física de la Reina. Tiene un precio de 339 euros y puede adquirirse a través de la web bajo petición.

No es la primera vez que Letizia elige un modelo de la diseñadora cordobesa. En junio del año pasado, durante un viaje oficial a Estados Unidos, pudimos verla con un vestido de lunares en blanco y negro de esta firma para la inauguración de la exposición Masterpieces of Spanish Painting from Madrid Collections en San Antonio, Texas.

En esta ocasión completó su estilismo con una cartera de mano rosa palo de Carolina Herrera y un tocado estilo diadema que pertenece a la sombrerera sevillana Nana Golmar. Se trata de una diadema confeccionada artesanalmente en rafia y terciopelo rosa empolvado. El original diseño hace que las dos piezas, cada una de un material distinto, se unan en el centro. La Reina ha peinado su cabello hacia atrás ondulandolo ligeramente para que luciera mejor.

Las diademas están muy de moda en la actualidad, aunque la primera royal en lucirlas fue Catalina Middleton, quien parece que, una vez más, ha creado tendencia. Ahora es la Reina la que se une a las últimas tendencias con este diseño de Nana Golmar, cuyos sombreros y tocados hechos de forma artesanal tienen un precio medio de 200 euros.

Pero casi nadie se ha fijado en el vestido teniendo en cuenta la espectacularidad de las joyas que lucía; en concreto, el llamado collar de chatones, una joya historia perteneciente a las llamadas joyas de pasar. Es la primera vez que Doña Letizia lo luce y es que la ocasión lo merecía. Este collar fue un regalo de Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia por su boda. Es una pieza de Ansorena con 30 diamantes chatones que en aquellos años constó 175.000 pesetas, lo que entonces era una verdadera fortuna. La última en lucirla fue la Reina Emérita Sofía.