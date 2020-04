Los Reyes felicitan a Margarita de Dinamarca

La reina Margarita de Dinamarca, que este jueves cumplió 80 años, no podía ni imaginar que celebraría su aniversario en plena pandemia. Aun así, pese a la complicada situación por la que atraviesa su país y el resto del mundo, en una fecha tan señalada ha podido sentir el cariño de sus súbditos y del resto de la realeza europea. No solo su familia ha querido sorprenderla el día de su 80 aniversario con un vídeo personal, protagonizado sobre todo por sus nietos, sino que también ha podido comprobar la admiración que siente su pueblo por ella tras años de compromiso y esfuerzo. Pero quizás la sorpresa que no esperaba es la videollama con el que se ha despertado, con felicitaciones y bonitas palabras del rey Felipe VI y la reina Letizia, así como del resto de miembros de las familias reales de Europa. Un bonito gesto que le ha emocionado, como así han confesado desde el palacio danés: "Ha sido una delicia para su majestad la reina Margarita cuando varios miembros de la Realeza de Europa la han sorprendido con un vídeo de cumpleaños", escribieron al compartir este bonito momento en su cuenta personal de las redes sociales.

Los Reyes Felipe y Letizia han auspiciado la iniciativa de esta felicitación virtual que le ha llegado a pesar de la crisis sanitaria a la soberana danesa por su 80 cumpleaños. "Hola tía Margarita. Participamos en esta sorpresa al no poder acompañarte hoy en la celebración de tu 80 cumpleaños", comienza a felicitar muy cariñosamente el Rey a su homóloga danesa en el vídeo. "Estamos en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo y especialmente a Europa. Estamos muy tristes por la situación, pero al mismo tiempo nos aseguraremos de celebrarlo y estar juntos en familia", continúa Don Felipe, acompañado por la Reina en un exterior que parecen los jardines del Pabellón del Príncipe, un chalet dentro del recinto de Zarzuela en el que viven junto a sus dos hijas y que fue construido el año 1999 para ser la residencia del heredero de la Corona.

Felipe VI llama "tía Margarita" a la soberana, pese a no ser su tía directa

Llama la atención cómo el monarca se dirige a ella, "aunt Daisy", "tía Margarita" en inglés. Porque, aunque no es su tía directa, en las monarquías europeas pasa algo parecido a los pueblos: todos son parientes de todos, en un mayor o menor grado. En el caso de Felipe VI y Margarita, hay que tener en cuenta que la reina de Dinamarca es hermana de su tía, Ana María de Grecia, casada con Constantino, el hermano de la reina Sofía.

Doña Letizia también ha presumido de afecto hacia la reina Margarita en la videollamada y, en un perfecto inglés, añadió: "estoy segura de que tendremos la oportunidad de compartir una celebración muy pronto. Por favor, envía todo nuestro amor a toda tu familia".

En la imagen del vídeo grabado, a iniciativa de los Reyes de España, se aprecia también a los soberanos de Bélgica, aunque no intervienen en la conversación. Sí lo hacen, además de Don Felipe y Doña Letizia, los grandes duques de Luxemburgo, los reyes de Holanda y los de Noruega así como el príncipe heredero, Haakon, y su esposa, Mette Marit. Por parte de la casa real sueca lo hacen los reyes Carlos Gustavo y Silvia, la heredera del trono, la princesa Victoria junto a su marido y sus hijos, y el príncipe Carlos Felipe. Destaca la ausencia de algún miembro de la familia real británica, como tampoco aparece ninguno de la primera familia monegasca.