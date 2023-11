La relación entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca: más allá de las imágenes

La revista Lecturas fue la que dio la exclusiva sobre la relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, y desde entonces la información acerca de estos dos personajes no ha parado de circular tanto en el panorama nacional como internacional.

Esta singular pareja fue cazada paseando por la noche cerca del madrileño Parque del Retiro, iban acompañados de un par de guardaespaldas y más tarde ambos se refugiaron en el domicilio de la mexicana en Madrid.

Federico de Dinamarca pasó la noche con Genoveva Casanova ya que no se vio que saliera del apartamento hasta la mañana del día siguiente, cuando habían transcurrido siete horas desde que ambos cruzaran el portal de la vivienda.

La exclusiva de la revista salió una vez el heredero del trono de Dinamarca se encontraba en su país natal y estaba recibiendo a los reyes de España, Felipe Vi y la reina Letizia, una situación incómoda para todos, a pesar de lo que mostraban las imágenes.

Mientras que el hijo de la reina Margarita de Dinamarca se mostraba tranquilo, la reacción de su esposa, Mary Donaldson era muy diferente, estaba incómoda y muy distante de su marido, algo entendible dado el nuevo escándalo en el que se ve envuelta.

No es la primera vez que hay rumores acerca de las infidelidades de Federico de Dinamarca a su esposa, a pesar de no haberse confirmado ninguna hasta el momento, Donaldson siempre ha permanecido al lado de su marido, desoyendo lo que se especulaba. Sin embargo, esta ocasión es diferente porque ha sido pillado infraganti y todos los medios se han hecho eco de la noticia.

¿De qué se conoce Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca?

Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca tienen muchos intereses en común pero los que les llevó a conocerse fue su pasión por las cacerías, ambos frecuentaban este mundo tan exclusivo y hace algún tiempo que fueron presentados por algún amigo en común.

No se sabe exactamente en qué país se conocieron si Alemania, Austria o Dinamarca. En este tipo de eventos privados hay ocasiones en las que los invitados no pueden llevar a sus esposas aunque no hay ningún problema si la acompañante es alguna amiga, así lo ha afirmado Alessandro Lequio en el programa 'Vamos a ver'.

Esto permite que estos encuentros extramatrimoniales queden blindados para todos los presentes. Casanova es una gran aficionada a este tipo de cacerías a las que ya habría acudido anteriormente cuando estaba casada con el hijo de la duquesa de Alba.

Tanto Genoveva y Federico son unos apasionados del arte y eso ha llevado a que vayan estrechando lazos en las ocasiones en las que se han visto previamente. La ex nuera de Cayetana de Alba trabajó durante varios años como directora de Proyectos y Relaciones Institucionales en la Fundación Casa de Alba, la cual vela desde 1975 por el cuidado y conservación del patrimonio artístico de la Casa Alba.

Las imágenes de la pareja paseando por el retiro hacen suponer que venían de visitar una exposición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

La mexicana es una apasionada de Dinamarca y recientemente subió una publicación a sus redes sociales tras haber hecho una escapada a Copenhague para ir a un concierto de Luke Combs y a visitar el Museo Nacional donde su bisabuelo donó numerosos artículos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

Después de este hallazgo la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo también ha querido dejar clara cuál es su postura ante la publicación de la revista Lecturas y ha colgado una imagen con el comunicado de sus abogados en el que piden a Lecturas que se retracte acerca de las afirmaciones que hace en el reportaje ya que asume que hay una relación sentimental entre ellos pero según afirman, esos datos serían falsos.