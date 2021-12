La representante española, favorita para ganar 'Miss Universo 2021'

La vasca Sarah Loinaz, representante de España en el certamen de Miss Universo que se celebra entre este viernes y el domingo, parte como una de las favoritas en esta edición, según las encuestas. La guipuzcoana fue elegida Miss Universo España 2021 el pasado octubre en Santa Cruz de Tenerife.

La joven modelo de tan solo 23 años se enfrentará este viernes a su primer reto del concurso con el desfile en traje de baño y de noche en el Universe Arena en la ciudad de Eilat, en Israel. Los jueces valorarán a las 80 participantes y harán media con los puntos que cada una obtenga en las entrevistas.

Al final de la velada, se sabrá si Loinaz queda entre las 15 seleccionadas para presentarse a la gala del domingo, donde la mexicana Andrea Meza cederá su corona a la próxima Miss Universo. De momento, las posibilidades son muy altas.

𝗪𝗛𝗢'𝗦 𝗛𝗢𝗧? | 70th #MissUniverse Second Hot PicksLet’s get to know who have sustained the momentum and became the hottest items among our pool of correspondents and experts.https://t.co/orU4hPclo0 #70thMissUniverse #MissUniverse2021 #MissosologyBig5 #PageantsThatMatter pic.twitter.com/45uFBtbp8j