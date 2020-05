Así suena el 'Resistiré' sueco

La letra del 'Resistiré' sueco

Traducción de 'Vi håller ut' ('Resistiremos') en castellano:

Justo el día en que la primavera estaba en su punto más hermoso,

Justo el día en que estallaron las flores,

Se sentía cómo la vida fluía

Y el dolor nunca iba a llegar.



Justo ese día cuando algo se pierde,

Cuando estábamos a punto de ganarlo todo,

Podemos pasar la nocheporque la llama de la esperanza brilla por todas partes.

Resistiremos, hasta que el cielo se ilumine de nuevo

Aguantaremos hasta que la oscuridad no tenga un lugar donde pueda estar.

Y cuando sentimos el calor de las manos del otro

Vemos desaparecer todas las sombras de nuestro alrededor



Resistiremos, observamos caer las paredes del dolor

Y el azul del anhelo que cubre toda la tierra hacia donde vamos

Y entendemos que tenemos la fuerza en todos nosotros

Aguantamos, aguantamos



Justo el día en que el sol comenzó a calentarse

Y podíamos perder lo que fue

Será más fácil resistir con tu anhelo.

Cada pequeño recuerdo perdura.



Ahora es cuando queremos empezar a cantar,

Porque después de todo, viene la luz de todos modos.Podemos olvidar días que fueron duros,Levántate de nuevo y empieza a caminar.



Resistiremos hasta que el cielo se ilumine de nuevo

Aguantaremos hasta que la oscuridad no tenga un lugar donde crecer.

Y cuando sentimos el calor de las manos del otro

Vemos desaparecer todas las sombras de nuestro alrededor



Resistiremos, observamos caer las paredes del dolor

Y el azul del anhelo que cubra toda la tierra hacia donde vamos

Y entendemos que tenemos la fuerza en todos nosotros

Aguantamos, aguantamos

Y en sueco:

Just den dan när våren var som vackrast,

Just den dan när blommorna slog ut,

Kändes det som livet var som skörast

Och som sorgen aldrig fick nåt slut.



Just den dan när något gått förlorat,

När vi var på väg att vinna allt,

Kan vi ändå ta oss genom natten,

Hoppets låga lyser överallt.



Vi håller ut, tills himlen åter ljusnat

Vi håller ut, tills mörkret inte har nånstans att gro

Och när vi känner värmen från varandras händer

Ska du och jag se alla skuggorna försvinna från vår jord



Vi håller ut, se sorgens murar falla

Och längtans blå som täcker hela marken där vi går

Och vi förstår att vi har styrkan i oss alla

Vi håller ut, vi håller ut



Just den dan när solen börjat värma

Och du kanske saknar det som var

Blir din längtan lättare att bära,

Varje litet minne lever kvar.



Just den nad när vi vill börja sjunga,

För trots allt så kommer den ändå,

Kan vi glömma dagar som var tunga,

Resa oss igen och börja gå.



Vi håller ut, tills himlen åter ljusnat

Vi håller ut, tills mörkret inte har nånstans att gro

Och när vi känner värmen från varandras händer

Ska du och jag se alla skuggorna försvinna från vår jord



Vi håller ut, se sorgens murar falla

Och längtans blå som täcker hela marken där vi går

Och vi förstår att vi har styrkan i oss alla

Vi håller ut, vi håller ut



Vi håller ut, tills himlen åter ljusnat

Vi håller ut, tills mörkret inte har nånstans att gro

Och när vi känner värmen från varandras händer

Ska du och jag se alla skuggorna försvinna från vår jord