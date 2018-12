Berasategui y los hermanos Roca, entre los mejores del mundo

El restaurante de Martín Berasategui Lasarte, en Guipuzcuoa, figura como mejor restaurante de España y segundo del mundo en el Top 25 Travelers Choice, que elabora el portal de viajes Tripadvisor, un listado en el que le sigue en tercer puesto El Celler de Can Roca (Gerona), de los hermanos Roca, y el vizcaíno Azurmendi aparece también en el puesto 19. Así que entre los primeros 20 figuran nada menos que tres españoles.Martin Berasategui, con tres estrellas Michelin, es la casa matriz del restaurador guipuzcoano, que el pasado noviembre sumó diez galardones de la prestigiosa guía culinaria al conseguir una para su establecimientos Oria (Barcelona) y otro para eMe Be Garrote (San Sebastián). El año pasado, los mismos dos restaurantes españoles se encontraban entre los diez mejores del mundo, según los usuarios de Tripadvisor. Fueron Berasategui, en el quinto puesto, y El Celler de Can Roca, en la décima posición. Berasategui fue el número uno en las listas de este portal en 2015 y 2016. Lasarte aparece también como segundo mejor del mundo en La liste, la relación de establecimientos que elabora, mediante la recopilación de opiniones de guías, publicaciones y clientes, el Consejo de Turismo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. En esta clasificación el local del chef guipuzcoano consigue la misma puntuación que Alain Ducasse por Plaza Athénée, en París, y Matsukawa, en Japón. En el ranking de restaurantes casual más asequibles, volviendo al Top 25 Travelers Choice de Tripadvisor –estrenando esta categoría–, España, con Reino Unido, Francia e Italia, son los únicos países que han conseguido incluir dos restaurantes. Son el madrileño DSTgE, de Diego Guerrero, en el puesto 20, y el barcelonés Disfrutar, en el 21. Entre los mejores casual de nuestro país figuran Al punt (Cambrills), seguido de La Peninsular (Barcelona), Bococo (Ávila), San Tommaso (Valencia), Asador Maribel (Segovia), Los Montes de Galicia (Madrid), Taberna Luque (Córdoba), Bellebuon (Barcelona) y MU. El placer de la carne (Madrid).